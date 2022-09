JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) menuliskan curahan hatinya melalui unggahan Insta Story. Sang pelantun Cinta Sejati ini mengungkapkan tentang dirinya yang selama ini selalu memikirkan kebahagiaan orang lain.

"Seperti yang kamu lihat, aku selalu berusaha untuk membuat semua orang bahagia," tulis Bunga dalam bahasa Inggris, dikutip pada Rabu (14/9/2022).

Perempuan yang akrab disapa Unge ini merasa selama ini selalu berusaha memenuhi ekpektasi orang lain. Itu semua dilakukannya demi membuat orang di sekitarnya bahagia.

"Aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspektasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, Bunga merasa dia juga butuh menyenangkan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa sejatinya, dia perlu memenuhi kebahagiaan diri sendiri sebelum berpikir menyenangkan orang lain.

"Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku butuh menyenangkan diriku juga sebelum bisa menyenangkan orang lain," tulis istri mendiang Ashraf Sinclair ini.

"Mungkin yang aku butuhkan sekarang adalah time to focus to myself (ini waktunya aku fokus pada diri sendiri," imbuhnya lagi.