PEDANGDUT Cita Citata belakangan tampil dengan begitu banyak perubahan pada dirinya. Bukan hanya soal penampilannya yang berubah lantaran sudah memutuskan untuk berhijab, kini pelantun Goyang Dumang itu juga mulai mengubah gaya bermusiknya.

Dikenal sebagai penyanyi dangdut sejak awal kemunculannya di 2014 silam, perempuan 28 tahun tersebut kini justru memilih untuk pindah haluan ke musik pop. Dia lantas mengaku bahwa selama hampir 8 tahun ini, dangdut bukanlah bagian dari passion-nya.

"It's not really me, passion aku jaman dulu sebenarnya bukan dangdut," ujar Cita Citata, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (14/9/2022).

Walaupun mengucapkan hal tersebut, tapi bukan berarti Cita menganggap musik dangdut jelek. Baginya, semua karya seni patut dinilai bagus.

Hanya saja, Cita Citata merasa dangdut tidaklah sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya.

"Aku melihat bahwa okay ini industrinya agak sedikit berbeda sama pola pikir aku aja," lanjut Cita Citata.

Dengan terjun di dunia musik pop, ini mendandakan Cita harus berusaha keras memulai karir baru. Tapi Cita menegaskan tak ada kekhawatiran apapun terkait hal tersebut. "Nggak (khawatir), aku udah pernah berjuang, perjuangan kita seperti apa dari 0 sampai akhirnya kurang tidur," tuturnya. Sebagai informasi, pada November 2021, Cita Citata muncul dengan single terbaru. Tak lagi membawakan lagu dangdut, melainkan pop berjudul ' Tak Sempurna'.