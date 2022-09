JAKARTA - Cita Citata dikenal di dunia hiburan Tanah Air sebagai pedangdut. Meledaknya lagu milik Cita disertai goyangannya yang disebut Goyang Dumang, membuat popularitasnya melejit.

Namun Cita Citata merasa imej yang terbingkai itu tidak menggambarkan dirinya sendiri. Hal ini terungkap lewat perbincangannya bersama Melaney Ricardo di YouTube-nya.

"Termasuk goyang dumang, 'Sakitnya Tuh Disini' bla bla bla, segala macem, itu created by(diciptakan) industri, yang sebetulnya ini bukan aku" ujar Cita Citata, dikutip pada Jumat (9/9/2022).

Saat baru masuk ke industri hiburan, perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu sempat merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan. Pasalnya, banyak hal yang tak sesuai dengan dirinya.

"Ini bukan aku. tapi aku harus push myself to be really really perfect (mendorong diriku untuk jadi sangat sempurna), padahal kita ini manusia, tempatnya salah" lanjutnya.

Cita merasa dirinya seolah dituntut untuk selalu terlihat keren hingga tak boleh menunjukan rasa sedih. Sekalipun ada masalah, dia harus bisa tersenyum kembali. "Kita nih perfect gak boleh sedih, gak boleh salah. Lagi ada suatu problematika yang ada privasi hidup, tiba-tiba harus smiling harus ceria, itu kan created by industri aja" kata Cita. Menurut Cita, sosok asli yang ada dalam dirinya itu terbilang sederhana. Bahkan Cita Citata puas hanya dengan menyantap hidangan rumahan. "Aku yang sesungguhnya tuh aku yang suka makan tempe, nasi. aku yang pengennya makannya bareng-bareng" tuturnya. Sementara itu, Cita Citata kini hadir ke hadapan publik dengan tampilan baru. Artis yang tengah menjalin hubungan dengan Didi Mahardika tersebut bahkan memutuskan tampil berhijab.