KABAR bahagia datang dari pasangan Dinda Hauw dan Rey Mbayang. Setelah mengalami keguguran bayi kembar pada Maret 2022 lalu, kini bintang film Ayah, Mengapa Aku Berbeda ini kembali diberi kepercayaan untuk mengandung adik dari Shaka.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Dinda melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, perempuan 25 tahun ini tampak tengah berdiri dengan latar belakang kabah, sementara suaminya berlutut sambil menggendong putra mereka dan saling berpandangan.

"Bismillah… tadinya belum mau posting karna masih kecil tapi karena udah ada yang bocorin duluan di tiktok dan jadi banyak banget yang nanya , yaudah semoga bisa menambah doa-doa dari teman teman semuanya…," tulisnya membuka kabar bahagia tersebut.

"ADIK NYA SHAKA IS COMING SOON he he he," ungkapnya bahagia.

Lewat unggahannya Dinda memohon doa agar dirinya bisa mendapatkan kelancaran dalam proses kehamilan hingga persalinannya nanti. Ia pun berharap agar dirinya dan suami bisa menjadi orang tua yang baik dan tentunya bertanggung jawab untuk anak-anaknya kelak.

"Mohon doa nya ya teman-teman semua.. semoga kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah saat ini, semoga janin nya sehat sampai nanti lahiran..," harapnya.

Tak lupa, Dinda pun turut mendoakan orang-orang yang hingga kini belum diberi keturunan agar bisa segera mendapatkan momongan.

"Dan yang pasti , semoga yang masih belum memiliki keturunan, kita doakan segera di titipkan oleh Allah, aamiinn ya Allah," tandasnya.

Ratusan ribu orang terlihat menyukai unggahan dari istri Rey Mbayang tersebut. Bahkan ribuan komentar juga tampak ditulis oleh rekan artis serta netizen untuk mengucapkan selamat atas kehamilan Dinda Hauw. "MasyaAllah akhirnya launching jugaa sehat2 dindaa rey shaka dan calon debay," tulis Anisa Rahma.



"mashaAllah congrats ka dindaa, sehat2 selalu," sambung Adiba Khanza.

"Maa syaa Allah tabarakallah selamat ya @dindahw @rey_mbayang . Shaka jadi abang," kata shelly***.

"Barakallah ka @rey_mbayang dan ka @dindahw sehat sehat ya," timpal khairunnis***.