DERETAN artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. Mereka harus rela untuk meninggalkan karier dan penggemar selama kurang lebih 2 tahun untuk menjalani tugas negara dengan bergabung dalam kemiliteran. 

Berikut deretan artis Korea Selatan yang tengah mempersiapkan diri untuk menjalani wamil, seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (10/9/2022). 

1.KANG TAE OH

Kang Tae Oh memulai kariernya lewat web series After School: Lucky or Not together, pada 2013. Dia kemudian membintangi beberapa drama, seperti Flower of Queen, The Tale of Nokdu, Run On, hingga Extraordinary Attorney Woo yang melambungkan namanya. 

Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Kang Tae Oh/Singles Magazine)

Ketika kariernya berada di puncak, Kang Tae Oh harus rehat dari industri hiburan selama 2 tahun. Dia akan memulai masa wajib militer dengan bergabung bersama Korps Marinir, pada 20 September mendatang. 

Selama masa vakumnya, namun penggemar tetap bisa menikmati akting Kang Tae Oh dalam film terbarunya, Target. Meski belum ada jadwal rilis resmi, dia akan beradu akting dengan Shin Hye Sun dalam film tersebut.

2.SONG KANG

Aktor kelahiran 23 April 1994 ini memulai debutnya sebagai aktor lewat drama The Liar and His Lover. Dari situ, namanya melambung lewat sederet drama populer, seperti Love Alarm dan Sweet Home.

Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Song Kang/JTBC)

Sebelumnya, Song Kang dikabarkan menjalani wajib militer pada tahun lalu. Namun sepanjang 2021 hingga awal 2022, dia terlibat dalam sejumlah judul drama, dari Navillera, Nevertheless, dan Forecasting Love and Weather.

Terbaru, dia dikabarkan tengah syuting Sweet Home 2, sebelum menjalani wamil pada akhir 2022. Belum ada keterangan resmi dari agensinya terkait rencana wamil sang aktor.

3.NAM JOO HYUK Nam Joo Hyuk memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model. Dia menjadi model video klip untuk beberapa penyanyi sebelum akhirnya debut di dunia akting lewat drama¬†The Idle Mermaid, pada 2014. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Nam Joo Hyuk/NYLON) Selanjutnya, dia membintangi sederet drama populer, dari¬†Weightlifting Fairy Kim Bok Joo¬†(2016),¬†The Bride of Habaek¬†(2017),¬†The Light in Your Eyes¬†(2019),¬†The School Nurse Files¬†(2020),¬†Start Up¬†(2020), dan¬†Twenty-Five Twenty-One¬†(2022) . Karena usianya sudah memasuki 28 tahun, dia dijadwalkan menjalani wajib militer pada tahun ini. Namun sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Management SOOP terkait kapan sang aktor akan mulai bergabung dengan militer. 4.PARK JINYOUNG Park Jinyoung memulai karier aktingnya lewat drama¬†Dream High 2, pada 2012. Sekitar 2 tahun kemudian, dia debut sebagai idol K-Pop bersama GOT7. Sementara debut aktingnya di layar lebar dengan membintangi film independen,¬†A Stray Goat, pada 2016. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Park Jinyoung/XportsNews) Dalam wawancaranya dengan media Korea, pada Mei 2019, Jinyoung menegaskan, tak khawatir kariernya bakal redup jika menjalankan wajib militer. Dia menegaskan, sebagai warga negara Korea dia punya kewajiban menjalankan tugas tersebut. ‚ÄúSebagai pria Korea, itu adalah kewajibanku pada negara. Aku tak takut sama sekali untuk menjalaninya. Aku pasti akan menjalankan tugas itu jika waktunya tiba," ujar personel GOT7 tersebut kepada¬†Sports DongA¬†kala itu. 5.OH SEHUN Personel EXO ini memulai debutnya sebagai idol K-Pop pada 2012. Dia kemudian mengembangkan sayapnya di dunia akting dengan membintangi¬†EXO Next Door¬†pada 2015. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Oh Sehun/FIGARO) Sekitar 3 tahun kemudian, dia kembali ke dunia akting dengan membintangi web series,¬†Secret Queen Makers¬†dan¬†Dokgo Rewinds. Akhir tahun lalu, dia beradu akting dengan Song Hye Kyo dalam drama¬†Now, We Are Breaking Up. Meski belum ada keterangan resmi dari SM Entertainment terkait jadwal wajib militer Sehun, namun dia diprediksi akan menjalani wajib militer pada akhir 2022. Saat ini, dia masih syuting drama barunya¬†Love, Hara High School. 6.KIM JONG IN (KAI) Kai diprediksi akan memulai wajib militer bersama Sehun, pada akhir tahun 2022. Mereka akan menjadi personel EXO terakhir yang menjalani wamil, setelah Park Chanyeol dijadwalkan keluar dari militer pada bulan ini. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Kim Jong In (KAI)/GQ) Seperti Sehun, SM Entertainment juga belum mengumumkan jadwal wamil resmi Kai. Saat ini, idol K-Pop sekaligus aktor ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membintangi berbagai program¬†variety show. Kai‚Äôs Bucket List¬†merupakan program terakhir yang dibintanginya di mana dia melakukan perjalanan untuk memenuhi keinginan yang belum pernah terealisasi selama ini. 7.KIM MIN KYU Kim Min Kyu memulai karier aktingnya dengan melakoni peran kecil dalam drama Monstar, pada 2013. Dari sana, dia kemudian membintangi sederet drama dari¬†Signal,¬†Because This is My First Life,¬†The Rich Son, dan¬†Perfume. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Kim Min Kyu/Top Star News) Wajah tampannya mulai mencuri perhatian publik Korea Selatan ketika bermain dalam drama saeguk, Queen: Love and War. Dia juga membintangi drama¬†Backstreet Rookie,¬†So I Married the Anti-Fan,¬†Snowdrop, dan¬†A Business Proposal. Meski diprediksi akan menjalankan wajib militer pada tahun ini, namun Happy Tribe selaku agensi sang aktor belum merilis keterangan resmi apapun terkait rencana tersebut. 8.NA IN WOO Bintang¬†2 Days 1 Night¬†satu ini memulai kariernya di dunia hiburan dengan membintangi pertunjukan musikal¬†Bachelor‚Äôs Vegetable Store, pada 2013. Setahun kemudian dia membintangi drama akhir pekan SBS,¬†Glorious Day. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Na In Woo/Ilgan Sports) Dia kemudian membintangi sederet drama seperti¬†Shine or Go Crazy,¬†My Mom,¬†Twenty, Golden Pouch,¬†Best Chicken,¬†Unasked Family, hingga¬†Mystic Pop-Bar. Namanya mulai melambung ketika berperan dalam drama¬†Mister Queen¬†dan¬†River Where The Moon Rises. Meski dijadwalkan menjalani wajib militer tahun ini, namun Cube Entertainment belum merilis pernyataan apapun terkait rencana tersebut. Saat ini, Na In Woo masih disibukkan dengan syuting¬†2 Days & 1 Night Season 4¬†dan film¬†Similar¬†yang merupakan remake dari film¬†Ditto. 9.SONG MINO Rapper kelahiran 1993 ini awalnya diprediksi akan menjalani wajib militer pada 2021. Namun saat menjadi bintang tamu¬†Turkids on the Block¬†pada tahun lalu, dia mengaku, belum menentukan kapan dia akan menjalankan wajib militer. Artis Korea bersiap jalani wajib militer tahun ini. (Foto: Song Mino/YG Entertainment) Bahkan ketika Lee Young Jin sebagai host itu bertanya apakah dia akan wamil tahun ini? Dia hanya menjawab datar, ‚ÄúYa, mungkin saja. Entahlah, aku hanya belum ingin wamil. Boleh enggak kita berhenti membicarakan hal ini?‚ÄĚ Song Mino dan Kang Seung Yoon merupakan dua member WINNER yang belum menjalankan wajib militer. Namun hingga kini, YG Entertainment belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana wamil Mino pada tahun ini. 10.KANG SEUNG YOON Sebelum memulai debutnya dengan WINNER pada 12 Agustus 2014, bakat Kang Seung Yoon ditemukan dari kontes bernyanyi Superstar K2, pada 2010. Dari ajang itu, dia kemudian debut di bawah YG Entertainment. Tak hanya menjadi bagian dari WINNER, dia juga merilis karya solo dan menjajaki dunia akting. Dia bermain dalam sejumlah drama dari High Kick 3, Prison Playbook, Kairos, Voice 4, Racket Boys, hingga Tomorrow. Leader WINNER ini juga dijadwalkan memulai wajib militernya pada tahun ini. Namun hingga saat ini, YG Entertainment selaku agensinya belum merilis pernyataan resmi terkait rencana tersebut.*