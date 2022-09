MARAKNYA pemberitaan di media bahwa Hotman Paris sempat mendapatkan tawaran sebagai pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi, membuat suami dari Agustianne Marbun ini angkat bicara. Tak membantah kabar tersebut, Hotman justru membenarkan kebenaran kabar itu.

Dalam sebuah tayangan yang beredar di sosial media, Hotman pun terdengar membenarkan kabar tersebut.

"Memang benar Hotman Paris diminta oleh pak Sambo untuk menjadi pengacaranya. Juga diminta untuk menjadi pengacara dari ibu PC Itu benar," ungkap Hotman Paris.

Meski begitu, ia diketahui menolak tawaran tersebut. Hotman kini justru sibuk membela seorang ibu bernama Soimah yang anaknya meninggal dunia di Pesantren Gontor serta menjadi host dalam acara televisi.

"Akhirnya saya putuskan dengan berat hati saya menolak menjadi pengacara dari Pak Sambo dan Ibu PC," tegasnya.

Walau menolak untuk menjadi pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi, pengacara kondang itu mengatakan bahwa dirinya sempat sulit dibuat tidur usai mendapatkan tawaran tersebut. Mengingat kasus tersebut memang cukup besar dan memiliki potensi tinggi untuk membuat pengacara semakin terkenal.

"Saya tiga hari nggak bisa tidur, tiga hari nggak bisa tidur untuk mengatakan 'yes or no', karena dari segi kasus ini kasus impian bagi para lawyer," kata Hotman Paris.

"Ini adalah kasus di dunia manapun membuat lawyer jadi populer, contoh kasus pembunuhan oleh O. J. Simpson di Amerika, itu kasus impian yang dia bunuh istrinya, itu dia menangkan hanya gara-gara sarung tangannya yang dituduh sebagai alat pembunuh ternyata tidak cocok, nggak muat, berarti nggak bisa dipakai itu kan," sambungnya.

Lebih lanjut, pria 62 tahun ini mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan yang membuatnya akhirnya menolak tawaran tersebut. Salah satunya lantaran peran dirinya sebagai seorang pembawa acara yang dituntut untuk selalu netral dalam menyampaikan isi pemberitaan.

"Ada beberapa alasan, yang pertama mencegah terjadinya konflik kepentingan karena saya juga sebagai pembawa acara 'host' di suatu televisi di mana saya membahas kasus itu berarti harus netral dan bahkan nanti di persidangan," tambah Hotman.

Bukan hanya itu, Hotman mengatakan bahwa ada sedikit peran netizen terkait dengan penolakan dirinya menjadi pengacara kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab, di awal kasus tersebut mencuat, ia sempat beberapa kali diminta oleh netizen untuk membela keluarga mendiang Brigadir J dan juga Bharada E. "Tapi yang kedua adalah karena sejak kasus itu mulai ada sudah jutaan orang sudah meminta saya untuk menjadi pengacara Brigadir J, Bharada E lah," jelasnya. "Dan kebetulan memang saya lagi sibuk buat program Hotman 911 yaitu program untuk hal-hal yang sangat viral yang menyentuh hak asasi manusia," tandasnya.