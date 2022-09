JAKARTA - Sharena Delon ikut berduka atas kepergian suami Dewi Lestari, Reza Gunawan. Hal itu diungkap istri Ryan Delon ini lewat postingan di Insta Story-nya, Selasa 6 September 2022.

Dalam unggahan itu, Sharena membagikan foto genggaman tangan dirinya pada jasad Reza. Pesinetron ini bahkan mengaku ruangan seketika beraroma bunga saat Reza dinyatakan wafat.

โ€œKok bisa sih seruangan wangi bunga, padahal gak ada bunga,โ€ tulis Sharena, dikutip MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA:Suami Dewi Lestari akan Disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Pluit

BACA JUGA:Duka Selebritis Iringi Kepergian Suami Dewi Lestari

Sharena juga menyampaikan rasa kehilangannya yang mendalam atas kepergian Reza.

Ia mengaku ikhlas dan berjanji akan saling menjaga satu sama lain bersama sahabat-sahabat Reza lainnya.

โ€œKakak udah di tempat yang indah ya, donโ€™t worry about us, weโ€™ll take care of each other,โ€ tulis Sharena.

Sharena Delon sendiri merupakan salah satu sahabat Reza Gunawan dan Dewi Lestari. Saat Dewi membagikan kabar kondisi kesehatan Reza yang menurun, Sharena ikut memberi ucapan semangat dan doa untuk pemulihannya. Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022. Reza meninggal di usia 46 tahun setelah mengalami stroke dan pendarahan.