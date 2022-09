JAKARTA - DJ Dipha Barus berduka atas berpulangnya Reza Gunawan, pakar penyembuhan holistik sekaligus suami dari musisi dan penulis Dewi Lestari. Ucapan duka itu diunggahnya lewat Twitter, pada 6 September 2022.

“Rest in love, my Guru (Beristirahatlah dalam cinta, Guruku). Thank you Mas Reza Gunawan, my Guru, my big brother,” katanya dalam cuitan tersebut.

Unggahan tersebut ditanggapi penyanyi Kunto Aji yang menuliskan, “Ya ampun Diph, yang benar? Innalillahi.” Akun @rom****** menambahkan, “Innalillahi, turut berduka. Ini suami Mbak Dewi Lestari kan? Ya Allah, semoga diterima di sisiNya. Amin.”

Kabar berpulangnya Reza Gunawan diungkapkan presenter senior Alvin Adam lewat akun Instagram pribadinya. Dia menyebut, bapak satu anak itu mengembuskan napas terakhirnya pada 6 September 2022, pukul 11.53 WIB.

BACA JUGA: Reza Gunawan, Suami dari Dee Lestari Meninggal Dunia

BACA JUGA: Dewi Lestari Ungkap Suami Alami Stroke dan Pendarahan

Alvin Adam dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Saat ini, jenazah disemayamkan di Rumah Duka Delatinos BSD City, Tangerang Selatan.” Lewat Instagram, Dewi Lestari juga sempat mengungkapkan bahwa sang suami sempat mengalami stroke pendarahan sebelum akhirnya meninggal dunia. Setelah sempat masuk rumah sakit, Reza Gunawan kemudian dirawat di rumah demi privasi sang suami.* BACA JUGA: The Killer: Aksi Mantan Pembunuh Bayaran Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia