Â

JAKARTA - Artis sekaligus penulis Dewi Lestari mengabarkan jika sang suami, Reza Gunawan sakit stroke hingga alami perdarahan. Suaminya juga telah menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram wanita yang kerap disapa Dee itu dilansir MNC Portal Indonesia pada Sabtu (3/9/2022).

"Satu bulan satu minggu. Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah. Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang. Untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, Reza belum bisa praktik, membuka kelas, maupun memenuhi undangan mengajar," tulis Dewi Lestari.

Dewi Lestari selama ini merahasiakan mengenai kondisi sang suami. Alasannya agar Reza Gunawan bisa mendapatkan perawatan maksimal selama di rumah sakit. Baca Juga: Gejala Stroke saat Berjalan yang Pantang Diabaikan

"Sebelumnya saya sengaja membatasi kabar ini agar privasi Reza selama di rumah sakit terjaga. Kami sekeluarga dapat lebih tenang mengelola berbagai hal yang harus kami hadapi. Mohon dimaklumi," kata Dewi Lestari.

Selanjutnya, Dewi Lestari juga memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini banyak membantu selama Reza Gunawan menjalani perawatan di rumah sakit.

"Kepada teman, tetangga, rekan, dan kerabat yang telah berbaik hati membantu serta mendukung Reza selama dirawat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. You know who you are. Semoga berkat dan kebajikan kembali mengalir kepada Anda sekalian," kata Dewi Lestari.

Di akhir unggahannya, penulis novel Supernova itu juga mengharapkan doa dari masyarakat agar sang suami bisa diberikan kesehatan lagi.

"Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman dan tenang," kata Dewi Lestari.

"Terima kasih atas kebaikan dan pengertian kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia," tutup Dewi Lestari.