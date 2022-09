SUAMI Dewi Lestari, Reza Gunawan, meninggal dunia pada hari ini, Selasa (6/9.2022). Melalui akun Instagram milik presenter Alvin Adam, pakar penyembuhan holistik Indonesia ini menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 11.53 WIB.

Sebelum akhirnya meninggal dunia, wanita yang akrab disapa Dee Lestari ini mengungkapkan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan selama lebih dari satu bulan di Rumah Sakit, hingga akhirnya memilih untuk melakukan pemulihan di rumah. Pasalnya, pria yang menikahinya pada 2008 lalu ini mengalami stroke pendarahan.

"Satu bulan satu minggu lamanya. Reza telah dirawat di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini akan melanjutkan pemulihannya di rumah," ungkap Dewi Lestari membuka tulisannya.

Lewat unggahannya, penulis buku Supernova ini juga sempat memberikan kabar bahwa untuk sementara waktu suaminya belum bisa mengajar dan memenuhi undangan mengajar. Ia pun mengaku baru memberi kabar soal penyakit yang diidap suaminya 3 hari lalu, lantaran mengutamakan privasi dari Reza serta keluarga.

"Sebelumnya saya sengaja membatasi kabar ini agar privasi Reza selama di rumah sakit terjaga dan kami sekeluarga dapat lebih tenang mengelola berbagai hal yang harus kami hadapi. Mohon dimaklumi," tambahnya.

Melalui tulisannya, Dewi Lestari juga turut mengucapkan terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan terkait kondisi kesehatan suaminya. Ia pun berharap agar suaminya bisa segera pulih dari penyakit yang dideritanya.

"Kepada teman, tetangga, rekan, dan kerabat yang telah berbaik hati membantu serta mendukung Reza selama dirawat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. You know who you are. Semoga berkat dan kebajikan kembali mengalir kepada Anda sekalian," paparnya.

Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman, dan tenang. Terima kasih atas kebaikan dan pengertian kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia," tandasnya. Sayangnya, keinginan pelantun Malaikat Juga Tahu ini tidak sejalan dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Tepat hari ini, Selasa (6/9/2022), Reza Gunawan meninggal dunia. Bahkan menurut Alvin Adam, saat ini, jenazah Reza Gunawan akan disemayamkan di Rumah Duka Delatinos, BSD City, Tangerang Selatan. "Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang mas Reza Gunawan. Selasa, 6 Sept 2022 pukul 11:53 WIB," tulis Alvin Adam pada keterangan foto. "Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Delatinos BSD City Tangerang Selatan," lanjutnya.