YOUTUBER Jerome Polin merasa bahagia usai bisa bertemu dengan, Iqbaal Ramadhan. Momen pertemuan mereka bahkan terjadi di acara pemutaran perdana serial The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura, Jumat, 2 September 2022 lalu.

Lewat Instagram pribadinya, Jerome yang akhirnya bisa bertemu dengan aktor sekaligus penyanyi idolanya tersebut tampil kompak dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Di bagian caption Jerome mengaku senang akhirnya bisa bertemu dengan Iqbaal Ramadhan yang ia sebut sebagai kembarannya.

"Setelah sekian lama terpisah, akhirnya aku ketemu saudara kembarku," ujar Jerome Polin dikutip dari Instagram.

"Beneran kayak anak kembar kan? Wkwkw," lanjutnya.

Lebih lanjut, pria yang terkenal jago matematika ini pun mengatakan bahwa ia sangat enjoy dengan pemutaran film The Rings Of Power di Singapura. Ia bahkan mengaku tak sabar untuk menantikan kelanjutan kisah di film tersebut.

"Kemarin seru banget nobar di premierenya #TheRingsOfPower bareng beberapa public figure dari berbagai negara. Ga sabar buat nonton episode berikut-berikutnya!," tambah Jerome Polin.

Menariknya unggahan Jerome itu langsung dipenuhi komentar dari pada penggemar Iqbaal. Bahkan, sebagian besar netizen terlihat melontarkan komentar bernada ejekan yang tak terima dengan perkataan Jerome bahwa bintang film Dilan itu adalah kembarannya. "Wah Dilan sama bapaknya," celetuk akun @dwi_***. "Iqbal baik banget, tukang kebunnya diajakin ke Singapura," ujar @sun***. "Coba sama-sama gondrong mungkin bisa dipertimbangkan," timpal @nokl***.