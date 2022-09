PASANGAN Denny Sumargo dan Olivia Allan, sudah hampir 2 tahun menikah. Sayangnya pada pernikahan mereka yang berlangsung 21 November 2020 lalu, keluarga dari sang istri berhalangan hadir lantaran pandemi Covid-19.

Kini setelah pandemi mulai mereda, Denny Sumargo mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ayah mertuanya. Momen bahagia itu bahkan terekam dalam akun TikTok milik bintang film 5cm tersebut.

"Jadi gua nih lagi mau serah terima lagi, karena waktu itu papanya nggak bisa dateng (ke pernikahan) dan papanya itu pengen banget serah terimanya itu terjadi hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Densu pada video tersebut.

Dalam video tersebut, ayah dari Olivia tampak menyerahkan putri tercintanya pada sosok Denny Sumargo. Ia bahkan meminta agar mantan pebasket itu bisa menjaga putrinya.

"Please take good care of Olivia. Because i promise you," ucap ayah dari Olivia.

Bukan hanya itu, melalui video tersebut Denny bahkan sempat menuliskan pesan-pesan dari ayah Olivia untuknya. Termasuk untuk mengembalikan putrinya kepadanya secara baik-baik, jika suatu saat ia sudah tak lagi mencintai Olivia.

"Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang merawat putriku adalah aku bukan kamu. Jaga dia baik-baik, jangan sakiti dua, apalagi perasaannya," tulis Denny, mengulang ucapan sang ayah mertua.

"Dan bila suatu hari nanti kamu tidak mencintainya lagi, jangan beritahu dia, tapi beritahu aku, aku akan membawanya pulang." tandasnya. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu sontak membuat netizen merasa haru. Mereka bahkan berharap jika cinta Densu kepada Olivia akan selamanya.