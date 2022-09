JAKARTA - Konser Jim Brickman Live in Jakarta 2022 berlangsung di Balai Sarbini, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9/2022).

Jim Brickman membuka konsernya lewat beberapa lagu hits seperti If You Believe, The Love I Found In You, hingga Timeless.

"Halo Jakarta apa kabar. Aku sangat senang bertemu kalian, mari kita nyanyikan lagu-lagu romantis malam ini, dengan tenang, relax, dan santai," kata Jim Brickman di atas panggung.

Kemudian, konser dilanjutkan dengan penampilan kolaborasi Jim Brickman dan John Trones. Penampilan keduanya pun sukses membius penonton yang hadir.

Kejutan berlanjut saat musisi asal Amerika Serikat tersebut mempersilahkan Rossa tampil di panggung.

"Selamat malam semuanya," ujar mantan istri Yoyo Padi tersebut.

Kolaborasi Rossa dan Jim Brickman dimulai pada lagu The Gift. Disela aksi panggungnya, mereka pun tampak akrab berbincang mengenai jalannya konser.

"Senang banget dari tadi Jim makan nastar yang dikirim Delon," kata Rossa.

"Jadi kalau gendut karena nastar gapapa lah ya, yang penting main pianonya tetap kayak gini," imbuhnya.

Kemudian, Rossa meminta Jim untuk membawakan satu lagunya bertajuk Tegar. Saat itu, Jim tampak mengingat nada dari lagu tersebut. Ketika Jim berhasil mengingat nada Tegar, Rossa dan para penonton pun terpukau. Rossa akhirnya menyanyikan Tegar dengan iringan piano Jim Brickman serta sorak sorai penonton.