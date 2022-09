JAKARTA - Marcella 'Dee' Nursalim kembali mengunggah video cover lagu lewat channel YouTube pribadinya. Kali ini, dia memilih lagu Besame Mucho, sebuah tembang populer yang pertama kali dinyanyikan Tino Rossi, pada 1940.

Lagu berbahasa Spanyol itu ditulis oleh musisi Meksiko, Consuelo Velazquez. Sejak dirilis, single bergenre bolero tersebut sudah dibawakan ulang beberapa penyanyi besar dan tercatat sebagai salah satu lagu paling populer pada abad 20.

Berbeda dengan genre aslinya, Marcella Dee justru memberikan sentuhan Jazz dengan permainan piano, bass, drum, dan saxophone. Bagian yang cukup menarik adalah ketika dia memainkan alat musik Conga saat menyanyikan lagu tersebut.

Berkat penampilannya yang memukau, beragam tanggapan positif membanjiri video cover lagu tersebut. “What a talented girl! Selalu amazed. This is so insanely good. Semangat terus berkarya ya Marcella!” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar.

Penasaran dengan penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia ini menyanyikan Besame Mucho? Anda bisa menonton videonya di channel YouTube Marcella Dee.

Siapa Marcella Dee? Penyanyi 16 tahun ini merupakan jebolan X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang eskotis sukses menyihir para penggemarnya. Dia merupakan lulusan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa. Kemampuannya bernyanyi sambil memainkan alat musik tradisional kerap dipamerkannya dalam beberapa video covernya di YouTube. Di panggung X Factor Indonesia, penyanyi asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu (I'm Your) Hoochie Coochie Man, lagu yang dipopulerkan Muddy Waters. Bahkan penampilannya membawakan I'd Rather Go Blind ditonton 1,8 juta kali di channel YouTube X Factor Id.