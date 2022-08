JAKARTA - Marcella 'Dee' Nursalim kembali memamerkan kemampuannya bernyanyi sambil memainkan alat musik tradisional. Kali ini, dia melantunkan lagu Gambang Suling sambil memainkan alat musik Bonang asal Jawa Tengah.

Lagu daerah ciptaan maestro seni Jawa, Ki Narto Sabdo tersebut bercerita tentang keindahan suara yang dihasilkan alat musik suling. Seperti yang tertuang dalam liriknya sebagai berikut:

“Gambang suling kumandang swarane

Thulat-thulit, kepenak unine

Unine mung nrenyuhake”

Dalam video cover tersebut, Marcella Dee mengenakan kebaya hitam dengan rambut dicepol sederhana. Penampilannya diiringi para pemusik yang memainkan alat musik kendang, demung, gong, saron, dan slenthem.

Video tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “Mantap suara dan musiknya. Sukses Dee,” ujar salah satu warganet di kolom komentar.

Bagi Anda yang penasaran dengan penampilan Marcella Dee menyanyikan Gambang Suling sambil bermain Bonang dapat menonton videonya di channel YouTube Marcella Dee.

Marcella Dee merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, dia ternyata menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu (I'm Your) Hoochie Coochie Man yang dipopulerkan Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu I'd Rather Go Blind dari Etta James ditonton lebih dari 1,8 juta kali.

