JAKARTA - Artis Ririn Dwi Ariyanti menceritakan masalah rumah tangganya dengan Aldi Bragi setelah resmi bercerai. Ririn merasa berjuang sendirian tanpa teman hidup ketika menikah dengan sang penyanyi.

"Aku nggak merasakan aku berumah tangga, ada nggak yang bisa aku ceritakan tentang rumah tangga. I don't know, aku merasa kayak hidup tetap sendirian saja, nggak punya teman hidup, berjuang sendiri," ujar Ririn, dikutip dari cuplikan konten YouTube milik Alvin Adam, Jumat (2/9/2022).

"Sampai aku berpikir kalau nikah, untuk apa. Ada pasangan di samping aku tapi aku lihat apa sih yang aku lakukan dengan pasanganku ini?" lanjutnya.

Bintang sinetron 'Cinta untuk Bunda' ini bahkan mengaku, sempat tak bicara bertahun-tahun dengan Aldi meski berada dalam satu atap. Hubungan yang tak harmonis itu juga membuat mereka memutuskan pisah ranjang.

"Aku tuh sampai nggak tau, orang yang aku nikahi itu seperti apa, sampai kita tinggal serumah nggak ngomong bertahun-tahun, pisah kamar, aku yang ngalah, aku yang tidur di luar kamar," tuturnya.

Ketidakharmonisan itu pun disadari oleh anak-anak Ririn dan Aldi. Mereka penasaran mengapa keduanya tak saling berbicara di rumah.

"Why mami sama bapak don't talk each other anymore? We better not to talk (kenapa mami dan bapak tidak saling berbicara lagi?' kita lebih baik tidak bicara,red)," kata perempuan kelahiran 6 November 1985 itu.

Cuplikan video ini diunggah ulang oleh akun @nyinyir_update_official dan dibanjiri beragam reaksi warganet. Di antaranya menyayangkan kaeputusan Ririn membongkar aib rumah tangganya ke publik.

"Enggak usah dipublis juga kali mbak. Apapun rumah tanggamu pasti ada sebab awalnya gimana," komentar netizen.

"Perlukah keburukan itu diumbar?" komentar netizen lainnya.