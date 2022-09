JAKARTA - Vino G Bastian menjadi bintang utama dalam film Miracle In Cell No 7. Dalam film ini, Vino akan bertindak sebagai seorang ayah.

Film ini membawa memori dan kenangan Vino akan sosok ayahnya. Banyak rasa sedih ketika mengingat sang ayah. Vino G Bastian mengaku kalau dirinya menyesal karena selama ini tidak pernah memeluk ayahnya.

"Ternyata gua tidak pernah memeluk dia. Tidak pernah ada touch yang benar-benar dekat sekali. Terimakasih sudah bisa menjadi sahabat sejati buat aku, sudah bisa menjadi the real hero dalam hidup aku dan i miss you so much," ujarnya sambil mengusap air mata.

Vino G Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, Denny Sumargo, Bryan Domani, Indra Jegel dan Rigen Rakelna sampai menangis saat mengisahkan pengalaman mereka bersama ayah masing-masing, hingga meneteskan air mata.

Denny Sumargo mengungkapkan dirinya sejak kecil tidak pernah bertemu ayahnya. "Sejak dalam kandungan ibu gua sampai umur 25 tahun, tidak pernah ketemu bapak gua sama sekali. Jadi, bapak gua itu pernah menikah sebelum dia menikah dengan ibu gua, dan dia memiliki anak dan anak itu yang menghubungi gua. Disitu akhirnya gua mau bertemu bapak gua. Akhirnya obrolan basa-basi itu berakhir 1 jam, dan gua berfikir kalau gw akan bertemu lagi dengan beliau dikemudian hari. Tapi takdir tidak berkata seperti itu. Hari berikutnya beliau dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa," ungkapnya.

Hal senada juga disebutkan oleh Indro Warkop, yang tidak sempat ia sampaikan sampai ayahnya meninggal." Hal yang paling saya ingat adalah saat dia mengatakan, kejujuran adalah sebuah kehormatan. Banyak sekali harapan saya untuk ayah saya. Kenapa saya tidak sempat minta maaf, memaafkan atau apapun itu, karena memang waktu itu, saya tidak ngerti," ujarnya.

Sementara, sambil meneteskan air mata, Bryan Domani mengungkapkan, besarnya dukungan ayahnya terhadap kesuksesan kariernya saat ini. "Papah aku tuh tidak pernah say no buat aku. Selama itu bagus buat aku, dan dia lihat sesuatu yang aku suka, dia benar-benar support. My number one fans itu papah. Support sistem dari papah itu besar sekali, dan tanpa dia aku tidak mungkin ada disini," katanya

Sekadar diketahui, film Miracle In Cell No 7 yang akan tayang di bioskop tanggal 8 September 2022.

(aln)