JAKARTA - MNCTV menghadirkan konser megah menjelang pembukaan ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI), Road to KDI 2022. Program ini akan mulai tayang secara Live, pada 29 Agustus 2022, pukul 21.20 WIB.

Konser ini akan dimeriahkan sederet artis dan penyanyi dangdut papan atas, seperti Ratu Dangdut Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Jarwo Kwat, Pesulap Merah, Pak Tarno, dan Ferdian.

Sejumlah alumni ajang KDI dan Rising Star Dangdut juga turut berpartisipasi, seperti Iko KDI, Kayla KDI, Wahid KDI, Abi KDI, Nisa KDI, Gita KDI, Putra KDI, Wina KDI, Suci KDI, Zainul RSD, dan Pauzal RSD. Acara akan semakin meriah dipandu oleh host Okky Lukman, Vega Darwanti, dan Angel Karamoy.

Kemeriahan ajang pencarian bakat dangdut KDI 2022 tentunya sudah dinantikan oleh para pemirsa setia MNCTV yang selalu mencetak penyanyi bintang dangdut masa depan. Malam nanti, akan ada perkenalan formasi juri utama dan host KDI 2022.

Selain itu juga akan ada penampilan pertama kali D'Nuls (Inul Daratista dan Zainul), cerita perjuangan dari para alumni KDI, dan berbagai atraksi magic dari pesulap merah, Pak Tarno, Ferdinan, dan Jarwo Kwat. Saksikan konser Road to KDI 2022 MNCTV, malam ini (29/8/2022), pukul 21.20 WIB.

BACA JUGA: Full Ambyar & Full Kejutan di Kilau Konser Farel Prayoga di MNCTV

BACA JUGA: Song Hye Kyo dan Han So Hee Digaet Bintangi Drama The Price of Confession





(SIS)