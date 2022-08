JAKARTA - Mendapat beragam tanggapan positif dan cinta pada episode pertama dan kedua, series The Family garapan Boy William kini telah sampai pada episode pamungkas. Setelah disuguhkan konflik dan polemik, episode terakhir ini kembali menyuguhkan kehangatan keluarga Boy.

Video diawali dengan Boy William mengajak kedua keponakannya, Kylie dan Hailey, jalan-jalan mengunjungi sebuah restoran cepat saji. Di dalam mobil, interaksi natural terjadi antara om dan keponakan. Apalagi, Kylie minta untuk dibelikan kentang goreng dan nugget.

Selanjutnya, mereka terbang dari Las Vegas ke Seattle untuk menghadiri wisuda Mario. Namun sebelum itu, Mario mengajak Boy dan Stella sang kakak ipar untuk jalan-jalan mengelilingi Seattle dan makan di sebuah restoran yang direkomendasikannya.

Terjadi hal lucu saat mereka bertiga mengantre di sebuah restoran. Seorang warga lokal menghampiri dan menyangka mereka sedang syuting acara reality show dari Jepang. Namun dengan percaya diri, Boy menyebut, mereka adalah keluarga Kardashians dari Indonesia.Â

“No, we are actually like Kardashian’s of Indonesia,” ujar Boy William.

Keesokan harinya, mereka langsung bersiap-siap untuk menghadiri wisuda. Mario berhasil lulus menjadi Sarjana Teknik Kimia dari University of Washington. Boy, Mama Lia, dan Stella menunggu nama Mario disebutkan dari atas tribun penonton, hingga akhirnya dia keluar dengan jubah dan toga.

Mereka tidak henti-hentinya meneriakkan nama Mario dengan begitu bangga. “Mami sih rahimnya keren. Bertalenta banget. Bisa keluar satu anak Teknik Kimia, sama satunya lagi selebriti,” ujar Boy memuji sang ibu.

BACA JUGA:Â Final Episode The Family Boy Tayang Malam Ini, Penonton Sedih karena sudah Ngefans dengan Oma!

Dengan episode yang sangat singkat, banyak sekali penonton setia The Family mengaku sedih tidak bisa menonton cerita keluarga Boy William lagi. Mereka pun mencecar Boy untuk membuat season 2 agar bisa menonton kembali aksi-aksi lucu dan gaul Oma Lazuardi. “Ditunggu season 2. Asli seru banget nontonnya. Jarang reality show yang epik begini di Indonesia. Semuanya natural tapi seru dan enggak membosankan. Apalagi background syutingnya diambil di luar negeri. Jadi berasa ikut jalan-jalan,” ungkap seorang warganet. Tidak mau mengecewakan penggemarnya, Boy William kemudian memberikan sedikit bocoran tentang kemungkinan penggarapan The Family Season 2. "Semoga, kita akan bertemu di season 2," ujar Boy. Bagi Anda yang penasaran dengan episode terakhir series The Family dapat menontonnya di channel YouTube BW sekarang.* BACA JUGA: Dikabarkan Pacaran dengan Verrell Bramasta, Livy Renata Tutup Kolom Komentar InstagramÂ