SEOUL - Di awal perhelatan MTV Video Music Awards (VMA) 2020 pada 30 Agustus 2020 waktu setempat, BTS sukses meraih dua penghargaan sekaligus, yakni untuk kategori Best Group dan Best K-Pop dengan lagu On. Prestasi membanggakan Jimin, RM, J-Hope, V, Jungkook, Suga dan Jin ternyata tak sampai di situ.

Pihak MTV VMA 2020 mengumumkan bahwa idol group asuhan Big Hit Entertainment ini juga sukses membawa pulang dua piala tambahan. Seperti dilaporkan Soompi, Senin (31/8/2020), BTS juga dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Pop dan Best Choreography untuk lagu ON.

Khusus untuk Best Pop, BTS merupakan musisi Asia pertama yang berhasil menang di kategori ini. Sementara untuk kategori Best Group dan Best K-Pop yang merupakan kategori baru (pertama dibuat pada 2019), ini menjadi tahun ke-2 secara berturut-turut BTS memenangkan piala tersebut.

Di perhelatan MTV VMA 2020 yang digelar dari berbagai lokasi outdoor di penjuru kota New York tersebut, BTS untuk pertama kalinya membawakan secara langsung lagu hits terbarunya, Dynamite.

