JAKARTA - Film My Sunny Maad menjadi salah satu film yang mendapat nominasi Golden Globes untuk kategori Best Motion Picture - Animated Category. Film ini merupakan hasil produksi tiga negara sekaligus.

Dalam acara Meet The Director yang digelar secara virtual oleh KlikFilm, Sutradara film My Sunny Maad, Michaela Pavlátová mengungkap hal spesial yang ia alami selama produksi film ini. Apalagi My Sunny Maad merupakan film panjang pertamanya.

Film ini merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul Frista yang ditulis Petra Procházková. Kemudian naskahnya ditulis Ivan Arsenyev dan Yaël Giovanna Lévy.

“Saya sudah banyak membuat film animasi pendek kemudian saya menemukan novel yang berkenaan dengan perasaan saya,” cerita Michaela dalam sesi premiere My Sunny Maad di Klikfilm.

Michaela juga menemukan beberapa tantangan kala membuat film ini. Pasalnya ia selama ini terbiasa menulis cerita pendek untuk film animasi. “Awalnya saya ingin menulis naskah sendiri tapi sulit. Pikiran saya seperti sudah terbuat untuk film pendek. Ketika saya membaca novelnya saya merasa dekat dengan karakter,” jelas Michaela.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagaimana ia akhirnya bisa menyelesaikan film ini. “Saya memutuskan ketika mengadaptasi buku ke film, lupakan buku asli karena terkadang ada hal yang perlu disimplifikasikan dalam format film,” ceritanya.

Michaela juga mengungkapkan Proses produksinya dibuat selama enam tahun dan secara daring. Ia melakukan casting dengan online bersamaan dengan para aktor dari Afghanistan. Cerita menarik yang membuat Michaela terharu selama pembuatan film ini, adalah tatkala para aktor yang terlibat datang terlambat." Para aktor meminta izin datang terlambat karena mereka mengetahui ada bom yang ditempel di mobil dan lainnya. Alasan itu seperti saya ketika minta izin terlambat karena perjalanan macet dan sebagainya. Tapi saya menyadari di Afghanistan jauh lebih berat dari apa yang saya bayangkan,” tutup Michaela. Film My Sunny Maad menceritakan Herra, wanita asal Ceko yang jatuh cinta dengan Nazir, pria asal Afghanistan. Ia tidak tahu apa yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban dan keluarga tempat ia bergabung nanti.