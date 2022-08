ISTRI dari musisi Anji, Wina Natalia, membagikan sebuah kabar terkait kondisi kesehatan tubuhnya. Melalui akun Instagram, ibu empat anak ini mengatakan jika dirinya baru saja menjalani operasi selama kurang lebih 2,5 jam.

Operasi yang dilakukan oleh ibu dari dua anak Anji ini rupanya berkaitan dengan adanya kelenjar atau jaringan payudara tambahan selain payudara yang normal. Bahkan kelainan pada payudara yang biasa disebut Mammae Aberans itu terletak di dua bagian ketiak Wina.

"Tadi sekitar 2,5 jam aku operasi #MammaeAberans di ketiak sebelah kiri dan kanan," tulis Wina dalam unggahannya.

Meski begitu, Wina mengaku bersyukur lantaran operasinya berjalan dengan lancar. Kendati demikian, ia mengatakan jika dirinya masih mengalami efek dari sisa bius total akibat operasi tersebut.

"Alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan sekarang masih agak kliyengan efek sisa bius total," tambahnya.

"Terima kasih untuk semua doa baiknya. Next time aku akan cerita tentang #MammaeAberans ya," sambungnya.

Unggahan Wina sontak dibanjiri oleh komentar dari kerabat dan juga rekan-rekan sesama artis. Termasuk dari Dimas Akira, suami Sheila Marcia, yang ikut memberikan dukungan pada Wina agar lekas sembuh.

"Puji Tuhan lancar, speedy recovery yaa minda," ungkap Dimas Akira.

"Speedy recovery Mba Wina," kata Cynthia, istri Giring eks Nidji.

"Get well soon minda," lanjut Tika Ramlan eks T2.

"Cepat pulih ya mba," timpal Ade Govinda.