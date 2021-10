JAKARTA - Erdian Aji Prihartanto alias Anji, dituntut 5 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Tuntutan tersebut diketahui telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam sidang yang berlangsung secara virtual, Rabu, 6 Oktober 2021.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erdian Aji Prihartanto alias Anji bin Hedi Pitoyo untuk menjalani rawat inap di RSKO Cibubur selama 5 bulan,” ujar Jaksa Penuntut Umum, Joseph Christian.

Mendengar tuntutan yang didapatkan oleh Anji, Wina Natalia selaku istri hanya bisa pasrah. Kendati demikian, ia tetap mendukung dan mengaku akan selalu berada di samping sang suami.

"I'm here and always be here for you @duniamanji," tulis Wina dalam fotonya bersama sang suami.

Sebagaimana diketahui, perasaan sedih tak hanya dirasakan oleh Wina sebagai istri. Ibu dari Anji dan anak-anaknya juga turut merasakan sedih lantaran kini terpaksa harus tinggal berjauhan dari pelantun Dia tersebut.

Bahkan beberapa hari lalu, momen perayaan ulang tahun Anji, Saga, dan sang ibunda yang jatuh bersamaan, terpaksa tidak bisa dirayakan bersama-sama. Keluarga bahkan hanya bisa merayakan ulang tahun mereka bersama foto dari pria 43 tahun itu. "5 Oktober yang berbeda dari tahun-tahun lalu. Biasanya Uti-Manji-Saga selalu tiup lilin bareng, tapi kali ini Manji cuma ada gambarnya aja," ungkap Wina dalam unggahannya. "Tahun ini memang banyak pengalaman yang jadi pelajaran berharga buat keluarga kita dan semoga kita semua bisa jadi semakin baik lagi. I love you all," tandasnya.