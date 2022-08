JAKARTA - Aktris Jessica Mila membawa kabar bahagia. Dia resmi dilamar sang kekasih, Yakup Hasibuan di Bali, pada 20 Agustus 2022. Kabar bahagia itu diketahui dari unggahan Vidi Aldiano di Instagram.

"Gue masih inget dulu sempat berdoa bersama @jscmila saat sama-sama masih lajang, supaya Tuhan bisa mempertemukan kami masing-masing dengan pasangan yang tepat di waktu yang benar bagi-Nya. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa itu," ujarnya pada Minggu (21/8/2022).

Suami Sheila Dara itu juga mengungkapkan doa agar Jessica Mila dan Yakup Hasibuan bisa berbahagia menuju hari pernikahan mereka. "Selamat @jscmila & @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka, berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini!"

Vidi Aldiano dalam lanjutan keterangannya mengatakan, "Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua ke depan! I'm so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!"

Unggahan itu pun ramai dikomentari warganet yang ikut terharu dengan perjalanan Vidi dan Jessica dalam menemukan pasangan hidup terbaik untuk mereka. "Baca ini, menangis aku tuh," kata seorang warganet. Lainnya menambahkan, "Seneng banget OMG."*

