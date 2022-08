PODCAST milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu sempat menuai kecaman publik. Hal itu dikarenakan suami dari Sabrina Chairunnisa ini mengundang Ragil Mahardika dan pasangannya sebagai bintang tamu dalam kontennya.

Hal itu membuat Deddy Corbuzier akhirnya dituding mengkampanyekan LGBT. Bahkan ia sampai men-take down video yang sudah tayang itu.

Polemik terkait isu mengkampanyekan LGBT ini kembali muncul ketika Deddy Corbuzier menjadi bintang tamu di kanal YouTube Vindes. Suami dari Sabrina Chairunnisa itu membahas saat disinggung soal isu nasional yang heboh di masyarakat.

"Terakhir LGBT heboh, akhirnya gue take down karena pada saat itu penyerangannya sudah bawa agama. Dari segi agama kan memang tidak dibenarkan," kata Deddy Corbuzier dikutip dari YouTube Vindes Minggu (21/8/2022).

"Pada saat gue tayangkan itu, bahwa konteksnya adalah kenyataan sosial di masyarakat kita bahwa LGBT itu ada. Lu nggak usah lah tutup mata, di TV, LGBT keliaran setiap hari, kok nggak ada yang masalah," sambung Deddy.

Keputusan Deddy untuk take down video dengan Ragil juga atas permintaan guru spiritualnya yakni Gus Miftah. Namun ternyata hal yang menjadi pertimbangan besar bagi Deddy untuk take down video bukanlah semata-mata karena permintaan Gus Miftah

Setelah itu Deddy Corbuzier juga berdiskusi dengan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) dan belajar di kitab suci Al-Qur'an mengenai pembahasan soal isu gay. "Ketika gua bicara sama ketua NU akhirnya setuju untuk take down video itu. Karena penjelasan dari ketua NU saat itu bagus," ujar Deddy. "Gua juga belajar dari Al-Qur'an sendiri, yang ditulis kaum sodomi (gay). Cowok dengan cowok, itu yang tertulis jelas," pungkasnya.