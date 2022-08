JAKARTA - Organisasi non profit, Be Sharp menggelar konser musik klasik bertajuk Symphony of Colors pada Sabtu 20 Agustus 2022. Acara musik ini sukses digelar di Museum Macan, Jakarta Barat.

Perhelatan Symphony of Colors ini menampilkan bakat anak-anak usia dini yang kurang mampu. Di bawah naungan Be Sharp, mereka berhasil mengasah kemampuannya dalam bidang bermusik.

Florin Cendana, selaku Public Relations, Be Sharp menjelaskan ini merupakan konser ketiga bagi anak-anak Be Sharp. Menurut Florin, progres mereka begitu meningkat dalam bermusik sejak mereka bergabung tahun 2018.

“Pertumbuhan mereka (dalam bermusik) cepat sekali. Ini bukan hal yang gampang, tapi mereka bisa naik level dengan cepat,” ucap Florin saat ditemui di Museum Macan, Jakarta Barat, Sabtu 20 Agustus 2022.

Dalam acara tersebut, 84 murid didikan Be Sharp tampil memainkan dua instrumen alat musik, yakni gitar dan biola. Terlihat mereka begitu mahir menguasai dan bermusik di atas panggung.

Kemeriahan acara ini turut dihadiri sejumlah musisi ternama, seperti Iskandar Widjaja, Pepita Salim dan Stephanie Onggowinoto. Ada pula aktor Reza Rahadian yang turut memberi sambutan dalam acara ini.

Sementara itu, Be Sharp sendiri merupakan organisasi amal yang didirikan tahun 2018. Yayasan ini membantu anak-anak kurang mampu untuk mengasah bakat mereka di dunia musik.

Organisasi ini didirikan oleh dua remaja, Audrey Adiwana dan Emily Kumalaputra. Hingga kini, Be Sharp sudah memiliki 84 murid yang mulai mengembangkan bakat mereka menguasai dua instrumen, gitar dan biola.

