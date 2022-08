JAKARTA - Putri Krisdayanti, Amora Lemos resmi menandatangani kontrak dengan label rekaman internasional, sepertinya dia akan mengikuti jejak sang ibunda, menjadi penyanyi ternama yang dijuluki Diva Indonesia.

Mengetahui kabar itu, Krisdayanti lalu membagikan isi hatinya lewat salah satu unggahan di Instagram miliknya.

Putri Krisdayanti Dikontrak Label Musik Internasional, The Next Diva (Foto: Amora/Instagram/@krisdayantilemos).

"Amora per hari ini menjadi penyanyi profesional dengan kerjasama label musik yang sama, Sony Music Id," ujar Krisdayanti, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Mantan istri Anang Hermansyah itu lanjut menjelaskan kalau putrinya dikontrak label musik Internasional bukan karena nama besarnya, melainkan bakat seni yang dimiliki Amora.

"Langkah awalmu Amora. Kamu dipilih bukan karena kami orang tuamu," kata Krisdayanti.

Tak hanya Krisdayanti dan Raul Lemos yang mengaku bangga, tapi Amora juga tampak sangat senang telah resmi bergabung di bawah naungan label musik Internasional.

Rupanya, kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan Krisdayanti dan Raul Lemos itu juga oleh sejumlah rekan selebriti. Banyak dari mereka yang mengucapkan selamat atas keberhasilan Amora itu.

"Selamat Amora, sukses ya the next diva. Damn! I love your voice," kata Tina Toon. "Selamat Amora, ikut bangga. Sukses," timpal Maia Estianty. Selamat, beautiful Amora. Bangga sekali padamu," kata pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen.