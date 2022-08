ARTIS senior Sophia Latjuba, menceritakan kisah masa kecilnya saat diminta untuk memilih agama yang akan ia anut. Dalam akun YouTube milik Pop Asia, mantan istri Indra Lesmana ini bahkan diberi kebebasan untuk memilih untuk memeluk agama Islam atau Katolik.

Kala itu, ibu dari Eva Celia ini mengaku masih berusia sangat muda. Namun, ia harus memilih lantaran dirinya lahir dari keluarga yang berbeda agama.

"Tapi waktu aku umur 9 tahun aku ditanya, sama dua-duanya (ayah dan ibu). Sophie mau pilih agama apa? Waktu dulu di Jerman," ungkap Sophia Latjuba saat diminta untuk memilih oleh kedua orang tuanya.

"My father being muslim, mom Katolik. 'Maksudnya apa ya masih 9 tahun, kan kok udah suruh milih agama?'. 'Iya kayaknya udah waktunya, kamu either ikut papa jadi muslim atau dibaptis gitu'," lanjutnya.

Perasaan bingung jelas sempat dialami oleh wanita 52 tahun ini. Namun, pada akhirnya ia memilih untuk mengikuti agama yang dipercayai oleh ibu dan neneknya.

"Cuma emang karena lingkungannya di Jerman dan semua keluarga nyokap itu Katolik, dan Oma itu selalu bawa aku ke Gereja. Aku nanya dad are you okay kalo aku dibaptis saat itu," kata Sophia Latjuba.

"Dia bilang, 'Of course i'm okay with it'," tutur Sophie menirukan ucapan sang ayah.