JAKARTA - Buku bacaan favorit Sophia Latjuba ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang hobi membaca. Seperti sang putri, Eva Celia, dia juga kerap mengunggah buku-buku favoritnya lewat Instagram.

Beberapa buku yang dibacanya menyuguhkan tema motivasi, inspirasi dan pembelajaran dalam kehidupan. Berikut beberapa buku bacaan favorit Sophia Latjuba yang juga layak kamu koleksi.

1.What The Dog Knows – Cat Warren

Dikenal sebagai pencinta anjing, Sophia Latjuba menjadikan buku karya Cat Warren ini sebagai salah satu koleksi favoritnya sebagai pawrent. Buku setebal 312 halaman yang dirilis pada 2013 ini bercerita tentang seekor anjing yang dapat mendeteksi dan mengetahui posisi bencana lewat penciumannya yang tajam.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: What The Dog Knows/Amazon)

2.The Hidden Life of Trees – Peter Wohlleben

Menaruh perhatian terhadap isu global warming, menjadi alasan Sophia Latjuba membaca buku karya Peter Wohlleben ini. Kisahnya tentang kecintaan sang penulis akan hutan dan pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Dia juga melihat regenerasi di hutan dan banyak keajaiban yang tak pernah disadari manusia.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: The Hidden Life of Trees/Amazon)

3.Homo Deus – Yuval Noah Harari

Dengan setting abad 21, buku ini sangat cocok untuk kaum millennials di mana sang penulis bercerita tentang fakta- fakta mencengangkan terkait kehidupan. Salah satunya tentang banyak orang meninggal karena makan terlalu banyak sampai lebih banyak orang meninggal dunia karena bunuh diri.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: Homo Deus/Gramedia)

4.Conversations With God – Neale Donald Walsch

Dirilis pada 1995, buku ini masuk dalam daftar The New York Times Best Seller List. Buku ini merupakan dialog antara si penulis dan Tuhan tentang kehidupan, mulai dari cinta, kesetiaan, hidup, mati, kejahatan, dan banyak hal lainnya.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: Conversation with God/Amazon)

5.Yoga Bitch – Suzanne Morrison

Sophia Latjuba merupakan praktisi yoga dan buku karya Suzanne Morrison ini akan menginspirasi orang untuk mulai melakukan yoga. Buku ini bercerita tentang Morrison yang menyambangi Bali selama 2 bulan untuk belajar yoga dari Indra, sosok perempuan yang menemukan cinta, dirinya sendiri, dan Tuhan lewat yoga.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: Yoga Bitch/Amazon)

6.Julia’s Jihad – Julia Suryakusuma

Julia Suryakusuma mengangkat realitas pahit yang terjadi di Indonesia, di mana kemunafikan dan kontradiksi terjadi. Dia juga membahas berbagai isu, dari politik hingga status perempuan dalam Islam dari sudut pandang seorang feminis muslim.

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: Julia's Jihad/Berdikari Book)

7.Why Buddhism Is True – Robert Wright

Buku ini berkisah tentang paham Buddhisme yang berpendapat bahwa penderitaan manusia terjadi karena ketidakmampuan seseorang melihat dunia dengan jelas. Cara untuk bisa melihat dunia lebih jelas menurut buku ini adalah dengan meditasi.*

Buku bacaan favorit Sophia Latjuba. (Foto: Why Buddhism is True/Amazon)

