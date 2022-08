JAKARTA - Jumat (19/8/2022) malam akan menjadi momen penentuan the winner of The Voice All Stars Indonesia sekaligus the star of all stars. Panggung grand final akan memanas dengan persaingan para bintang–bintang favorit dari berbagai daerah di Tanah Air.

Delapan grand finalis yang akan berkompetisi tentunya memiliki kualitas bintang dan memenuhi standar tinggi dari para coaches. Dari #TeamArmand diwakili Ava asal Bali dan Jaqlien asal Makassar. Ava memiliki skill dan karakter vokal yang diakui Titi DJ sudah bertaraf internasional.

Sementara Jaqlien memiliki warna suara yang begitu memorable. Setiap lagu yang dia bawakan selalu meninggalkan kesan mendalam, termasuk bagi coach Armand. Vokalis band Gigi tersebut mengakui, progress vokal yang dicapai Jaqlien termasuk salah satu yang paling pesat.Â

Dari #TeamVidiNino, Chiko asal Jakarta menjadi salah satu grand finalis yang dinanti–nanti berkat penguasaan teknik vibra yang luar biasa. Sedangkan Shafira, memiliki penghayatan lagu dan stage act yang sangat kuat.

Seperti dua tim sebelumnya, #TeamIsyana juga memiliki dua jagoan dengan kemampuan di atas rata–rata. Izat dari Baubau memiliki cengkok khas yang selalu berhasil menghidupkan lagu. Dia juga selalu sukses menaklukkan nada–nada sulit dalam setiap lagu yang dinyanyikannya.

Jean yang merupakan bintang asal Medan memiliki vokal yang sangat easy listening, konsisten, dan mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Shasa asal Pekanbaru dan Jogi asal Medan juga terpilih menjadi grandfinalis dari #TeamTiti.

Jogi dikenal memiliki suara yang memorable alias begitu mudah untuk dingat. Ketika bernyanyi, Jogi selalu berani memberikan kejutan–kejutan manis didalam lagunya, sementara Shasa tidak hanya memiliki vokal khas.

Sebagai penyanyi, Shasa terbilang kreatif karena seringkali terlibat dalam aransemen lagu yang dibawakannya. Penampilannya pun kerap kali membuat para coaches dan audience mind blown. Nah, di antara delapan bintang ini, siapa yang akan menjadi the winner of The Voice All Stars?Â

Dipandu Robby Purba dan Astrid Tiar, panggung meriah dan elegan Grand Final The Voice All Stars siap menghibur kita, pada 19 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di GTV. Panggung akan dimeriahkan oleh kehadiran Raisa, band berkelas Ungu, dan penyanyi muda berbakat Kaleb J.

Telah menghasilkan sederet karya hits dan fenomenal, Raisa begitu dicintai oleh penikmat musik Tanah Air. Kehadiran sang diva di panggung Grand Final akan membuat pendengar terhanyut menikmati lagu. Ungu juga menjadi salah satu band papan atas yang terbukti sukses mencetak lagu–lagu hits.

 Kaleb J, musisi dan penyanyi berbakat lulusan The Voice Indonesia juga dipastikan meramaikan Grand Final The Voice All Stars. Inilah momen menentukan di mana kita semua akan menjadi saksi hadirnya bintang baru di industri musik Indonesia.

Bantu bintang favoritmu untuk mewujudkan mimpi mereka dengan cara vote di aplikasi RCTI+. Caranya mudah sekali, Anda hanya perlu download aplikasi RCTI+ di Google Play atau di App Store. Log in di aplikasi RCTI+ dan Anda bisa melakukan registrasi dengan menggunakan email atau nomor handphone.

Dari halaman Home di aplikasi RCTI+, scroll ke bawah dan pilih banner vote The Voice All Stars. Jangan lupa baca Terms & Condition kemudian pilih Agree. Pilih bintang The Voice All Stars favorit Anda. Ingat, satu akun mendapatkan kuota gratis vote sebanyak 3 kali per hari.

Anda juga bisa menambah jumlah vote dengan melakukan top up di aplikasi RCTI+. Saksikan kelahiran the star of all stars di babak Grand Final The Voice All Stars pada Jumat, 19 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di GTV.

Program The Voice All Stars juga bisa Anda saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.*

