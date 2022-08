JAKARTA - Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Momen itu dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah presenter kondang Ivan Gunawan.

Tahun ini, Ivan memiliki makna kemerdekaan yang berbeda. Sebab dia merasa bisa merdeka dari tubuh gemuknya.

Melalui media sosial pribadinya dia mengunggah kolase foto perubahan bentuk tubuhnya yang begitu signifikan. Foto pertama beratnya menginjak 180 kg, foto kedua sudah tubuhnya sudah lebih ideal. Kedua foto ini diambil di momen yang sama yakni saat perayaan Agustusan.

“Arti kemerdekaan buat aku adalah ketika aku bisa keluar dari masa laluku yang sangat berat. Sangat berat tembus 180 kg,” tulusnya dalam keterangan foto tersebut, Kamis (18/8/2022).

Perubahan bentuk tubuh Ivan terlihat sangat berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Ya, dia memang menjalani diet ketat dengan bantuan ahli gizi. Bahkan dia sukses menurunkan berat badan hingga nyaris 50 kg.

Namun Ivan tak puas begitu saja, dia masih memiliki target khusus untuk mendapatkan berat ideal.

“Tetap semangat untuk ke pencapaian selanjutnya. Thanks to @herwell and my love @cissienugraha. Btw ini yang fotoin @ruben_onsu yang ngedit juga @ruben_onsu,” tambahnya.

Postingan itu tentu saja mendapat banyak komentar dari netizen yang salut dengan usaha diet Ivan selama ini sehingga perubahan bentuk tubuhnya terlihat sangat jelas. “Semangat body goals. Meredeka,” kata ayyxxx. “Keren kak, tambah macho,” ucap susxxx.