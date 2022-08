KABAR bahagia datang dari artis sekaligus manajer dan adik Syahrini, Aisyahrani. Tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022 kemarin, dirinya baru saja melahirkan anak ketiganya.

Momen kelahiran anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan itu bahkan diungkapkan langsung oleh Aisyahrani pada unggahannya di akun Instagram. Ia menyebut bahwa putri keduanya tersebut lahir dengan sehat dan selamat pada 17 Agustus 2022 sekitar pukul 06.41 WIB.

"Telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Putri buah hati kami pada hari Rabu, Tanggal 17 Agustus 2022 pukul 6.41 pagi tadi dengan BB 2,85 kg, panjang 47cm," ungkap Aisyahrani dalam unggahannya.

Pada foto di Instagramnya, terlihat balon berwarna emas bertuliskan 'Welcome To The World Baby RM'. Sayangnya hingga kini istri dari Jeffry Geovani tersebut masih belum membeberkan nama dari anak ketiganya.

Meski belum memberi tahu soal nama anaknya, adik dari Syahrini itu berharap agar kehadiran putrinya akan menjadi berkah bagi keluarga. Bahkan ia juga sempat menuliskan harapan-harapan lain untuk putrinya yang baru berusia 1 hari tersebut.

"Semoga kehadiranya selalu membawa keberkahan bagi keluarga kami, menjadi anak yang sholeha, berbakti pada orang tua,taat kepada agamanya,berguna untuk keluarga dan menjadi manusia yg bermanfaat untuk orang lain, serta berguna jg untuk nusa dan bangsanya," harapnya.

"Mohon doanya semoga anak ketiga kami tumbuh sehat dan cerdas, diberi kesehatan dan umur panjang Aminnnn. Dan semoga kami bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkannya...Amiinn ya Allahh ya roobbb," paparnya. Unggahan Aisyahrani sontak dibanjiri oleh ucapan selamat dari rekan-rekannya. Bahkan Aisyahrani pun tak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk indonesia. "Tak lupa kami mengucapkan DIRGAHAYU INDONESIA KUU. We love u INDONESIAKU," tandasnya.