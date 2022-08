JAKARTA - Artis Bunga Zainal sangat rindu bertemu dengan para penggemar, karena selama ini terkendala dengan pandemi covid-19. Berdasarkan dengan perasaannya ini, ia memutuskan membuka kelas make up sebagai ajang silaturahmi.

"Kan udah lama juga ya karena pandemi dan udah lama banget enggak bikin acara dan sekarang aku bikin bener-bener silaturahmi juga sama fans aku followers aku, bikin kelas make up. Bermanfaat juga buat mereka," ujar Bunga di Mal Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Istri Sukhdev Singh ini bahagia setelah melihat antusiasme penggemar yang hadir dalam kelas makeup bertajuk Make Up Natural Ala Bunga Zainal tersebut. Dia pun terpukau dengan orang-orang yang rela datang dari jauh demi bertemu dengannya.

"Aku tuh senang banget lihatnya karena mereka kayak sudah lama banget pengin ketemu aku. Karena dulu sebelum pandemi, aku kayak aktif banget yang namanya jumpa fans dan selama pandemi kayak diharapkan banget," kata Bunga.

Bunga menceritakan tentang kegiatannya di kelas make up tersebut. Salah satunya mengajarkan teknik merias wajah 'no make up look', yang menampilkan wajah segar namun terkesan tidak mengenakan riasan.

"Aku ngejelasinnya tentang make up yang natural tapi kayak keliatan enggak make up. Kalau difoto itu waw," ujar ibu dua anak itu.

Seperti diketahui, Bunga Zainal yang dikenal di industri hiburan lewat bakat aktingnya, kini merambah dunia bisnis. Salah satunya adalah di bidang kosmetik, Buza Beauty.

