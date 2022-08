JAKARTA - Artis Asmirandah membawa kabar kurang tak enak. Putri semata wayangnya, Chloe Emanuelle Van Wattimena terpaksa diinfus. Akibatnya, dia merasa panik bercampur sedih.

Lewat salah satu unggahan di Instagramnya, dia pun membagikan kondisi kesehatan sang putri yang sempat menurun.

Â

Anak Masuk RS hingga Diinfus, Asmirandah: Rasanya Hati Tersayat. (Foto: Asmirandah dan Anak/Instagram/@asmirandah89).

"Kami mengalami rasanya panik tapi harus tetap tenang.. melihat Chloe diinfus dan dia bilang 'udah sus udah' rasanya hati tersayat juga," tulis Asmirandah, dikutip pada Selasa (16/8/2022).

Meskipun begitu, Asmirandah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mempercayakan sakit yang dialami anaknya itu ditangani dengan baik oleh dokter.

"Tapi demi dia kembali ceria sebagai orangtua, kami hanya mau yang terbaik," lanjut Asmirandah.

Untungnya, keadaan Chloe mulai membaik dan dapat tertawa lagi. Itulah sebabnya, Asmirandah sudah bisa kembali bernafas lega.

"Puji Tuhan enggak perlu waktu lama Chloe cepat pulih dan langsung ceria lagi. Bahkan suster pun bisa ketawa dibuat Chloe karena liat tingkahnya Chloe," sambungnya.

Menurut Marshanda, buah cintanya bersama Jonas Rivanno itu berhasil pulih dengan cepat tak lain karena Chloe tak sulit menyantap makanan.

"Terimakasih Tuhan Yesus yang selalu menjaga malaikat kecil kami," tambahnya.

Unggahan Asmirandah itu lantas menuai doa terbaik dari sejumlah rekan selebriti. Mereka berharap akan kesembuhan putri Asmirandah itu.

"Hi cutie, get well soon," kata Naysilla Mirdad. "Get well soon anak gemes," ucap Cut Tary. "GWS chloe darling," tulis Rianti Cartwright.