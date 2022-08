ARTIS peran Asmirandah, baru saja memberikan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatan putri semata wayangnya, Chloe Emanuelle Van Wattimena. Melalui akun Instagramnya, istri dari Jonas Rivanno itu mengumumkan jika putrinya harus menjalani rawat inap di rumah sakit.

Perasaan panik tentu saja dirasakan oleh bintang film Rectoverso tersebut. Apalagi sebagai orang tua, dirinya tentu tidak tega melihat putrinya harus di infus.

"Beberapa hari lalu kesayangan Papa Mama butuh istirahat lebih banyak.. kami mengalami rasanya panik tapi harus tetap tenang..," ungkap Asmirandah para keterangan foto.

"Melihat Chloe diinfus dan dia bilang 'udah sus udah' rasanya hati tersayat juga.. tapi demi dia kembali ceria sebagai orangtua, kami hanya mau yg terbaik..," sambungnya.

Beruntung, bocah 1 tahun 8 bulan itu tetap ceria meski dalam keadaan kurang sehat. Kini, Andah mengaku hanya tinggal menunggu kepulangan putrinya dari Rumah Sakit.

"Puji Tuhan gak perlu waktu lama Chloe cepat pulih dan langsung ceria lagi bahkan suster pun bisa ketawa dibuat Chloe karena liat tingkahnya Chloe,, hehe anak kuatnya Papa Mama ini, bisa cepat keluar dari RS karena makannya juga tetap bagus sayang bangettt sama Chloe..," paparnya.

"Terimakasih Tuhan Yesus yang selalu menjaga malaikat kecil kami..," tandasnya.

Unggahan wanita 32 tahun ini sontak membuat para netizen dan rekan artis ikut bersimpati. Bahkan mereka juga berharap agar Chloe bisa segera lekas sembuh.

"Gws Chloe darling," kata Rianti Cartwright.

"Hiii cutieee get well soonnnn," timpal Naysila Mirdad.

"Get well soon, anak gemessshh," lanjut Cut Tari.