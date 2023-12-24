Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keseruan Asmirandah Jelang Rayakan Natal di New York

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:08 WIB
Keseruan Asmirandah Jelang Rayakan Natal di New York
Asmirandah dan Jonas Rivanno rayakan Natal di New York (Foto: IG Asmirandah)
A
A
A

JAKARTA - Asmirandah akan merayakan hari Natal di New York bersama sang suami, Jonas Rivanno dan putri mereka, Chloe Emanuelle Van Wattimena. Jelang perayaan Natal, ketiganya telah tiba di New York sejak Sabtu 23 Desember 2023.

Setibanya di New York, Asmirandah menghabiskan waktu dengan berkeliling bersama sang suami serta putrinya serta beberapa rekan lainnya yang turut merayakan Natal bersamanya di New York. Mereka juga sempat mampir ke salah satu restoran untuk menyantap menu sarapan.

Mereka menikmati keindahan sepanjang jalanan kota yang telah didekorasi dengan pernak-pernik Hari Natal. Asmirandah pun sempat berfoto di depan pohon Natal yang diterangi oleh kerlap-kerlip lampu.

Dalam salah satu video yang diunggah oleh akun Instagram @jonas.rivanno, terungkap bahwa Asmirandah dan Jonas akan ikut merayakan Natal bersama jemaat lainnya yang beberapa diantaranya merupakan warga asal Indonesia yang tinggal di New York.

Mereka akan mulai merayakan Natal sejak pukul 5 sore yang dilanjutkan dengan misa Natal atau ibadah jelang hari Natal di malam harinya.

"Shalom, jangan lupa hadir di perayaan Natal BMC New York," ujar Asmirandah dan Jonas Rivano dikutip dari unggahan akun @jonas.rivanno, Minggu (24/12/2023).

