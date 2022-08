JAKARTA - Deretan artis Korea sukses main film Hollywood. Mereka tak hanya menancapkan pengaruhnya di pasar domestik, namun juga semakin dikenal berkat penampilannya dalam proyek Hollywood. 

Lalu siapa saja artis Korea sukses main film Hollywood? Berikut ulasannya seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Rain

Pemilik nama asli Jeong Ji Koon ini memulai debutnya di industri perfilman Hollywood dengan membintangi film Ninja Assassin, pada 2009. Sukses film itu, kemudian membawanya membintangi film The Prince, pada 2014. Dalam film itu, dia beradu akting dengan Bruce Willis dan Jason Patric.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Rain/Noblesse/Instagram/@rain_oppa)

2.Lee Byung Hun

Memulai karier akting sejak 1995, Lee Byung Hun diketahui sudah membintangi sekitar 30 film Hollywood. Beberapa film yang dibintanginya adalah G.I. Joe: The Rise of Cobra, Terminator Genisys, Misconduct, hingga The Magnificent Seven.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Lee Byung Hun/Hancinema)

3.Bae Doona

Dari dunia fashion, Bae Doona kemudian menjajaki dunia akting pada 1999. Namun debutnya di pasar Hollywood dimulai pada 2012, ketika dia berperan sebagai Sonmi 451 dalam film Cloud Atlas. Selanjutnya, dia berperan dalam beberapa film Hollywood lainnya termasuk Rabel Moon yang disutradarai Zack Snyder.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Bae Doona/Xportnews)

4.Lee Joon Gi

Aktor Flower of Evil ini memulai debutnya di industri Hollywood lewat film Resident Evil: The Final Chapter, pada 2017. Beradu akting dengan Milla Jovovich, Lee Joon Gi berperan sebagai Komando Chu, pimpinan tim keamanan Umbrella.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Lee Joon Gi/Waves)

5.Don Lee (Ma Dong Seok)

Menuai popularitas sebagai salah satu aktor laga papan atas di Korea Selatan, Ma Dong Seok memulai debutnya di industri film Hollywood lewat proyek Marvel Cinematic Universe (MCU), The Eternals. Dalam film yang tayang pada 2021 itu, dia beradu akting dengan Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, hingga Salma Hayek.

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Ma Dong Seok/1st Look) 

6.Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun memulai debutnya di industri perfilman Hollywood lewat film laga-horror, Blood: The Last Vampire. Dengan nama panggung Gianna Jun, dia kembali membintangi film Snow Flower and the Secret Fan. Dalam film itu, dia beradu akting dengan aktor The Greatest Showman, Hugh Jackman.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Jun Ji Hyun/Netflix)

7.Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung mulai menjajaki pasar Hollywood lewat film Room 731 yang dirilis pada 2014. Dalam film bergenre horror-misteri itu, dia berperan sebagai gadis asal China yang menjadi korban percobaan manusia saat Perang Dunia II.

 

8.Park Seo Joon

Park Seo Joon dikabarkan terlibat dalam film Captain Marvel 2: The Marvels yang dijadwalkan tayang di bioskop, pada Februari 2023. Kabarnya, dia akan berperan sebagai superhero Marvel dengan kecerdasan luar biasa.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Park Seo Joon/VOGUE)

9.Lee Min Ho

Memiliki nama besar di Korea Selatan dan Asia, Lee Min Ho kemudian mencoba peruntungannya di pasar Hollywood. Dia membintangi serial Apple, Pachinko, yang bercerita tentang harapan dan impian empat generasi keluarga imigran Korea.

 

Artis Korea sukses main film Hollywood. (Foto: Lee Min Ho/MYM Entertainment)

10.Youn Yuh Jung

Last but not least, ada aktris veteran Korea Selatan, Youn Yuh Jung yang debut di industri film Hollywood, Minari. Lewat film itu pula, dia meraih trofi Oscar untuk kategori Best Supporting Actress dan Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role in a Motion Picture SAG Award.*

Artis Korea sukses main film Korea. (Foto: Youn Yuh Jung/Hancinema)

