JAKARTA - Acara Gobal Radio Jakarta Globalkustik kembali berlangsung di Anjungan Sarinah Jakarta Pusat, pada Jumat (12/8). Acara yang dibawakan oleh Aisha Lahtiba kali ini menghadirkan Boy Group tanah air yaitu UN1TY.

UN1TY Merupakan Boy group Terdiri dari 8 anggota - Fajri, Farhan, Fenly, Fiki, Gilang, Ricky, Shandy dan Zweitson, UN1TY diharapkan dapat memberi kesegaran baru ke dunia musik tanah air. Unity membawakan 3 Single diantaranya Its Alright, Restu Waktu dan So Bad.

BACA JUGA:Priliy latuconsina dan Hanin Dhiya Citaningtyas Meriahkan Globalkustik di Sarinah

BACA JUGA:Fabio Asher dan Dochi Sadega Tampil di Globalkustik Sarinah

Pada awal acara Unity membuka dengan Single terbarunya yaitu Its Alright, pada lagu *It’s Alright * dibawakan dengan sangat santai, lebih fokus ke message. Dalam hidup selalu ada perjuangan, jadi nikmati saja, Tenang, just go with it and it will be alright.

Topik yang diangkat oleh Its Alright tidak lagi tentang romansa tapi justru keseharian yang sederhana. Setelah menyanyikan Single terbarunya UN1TY kembali membawakan 2 Single lainnya yaitu Restu waktu dan ditutup dengan Single So Bad di Akhir acara. Jangan lupa untuk mendengarkan Global Radio Jakarta melalui frekuensi 88,4 Fm atau bisa melalui streaming di www.globalradio.co.id. Untuk informasi lainnya, bisa dilihat Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Acara Globalkustik akan kembali digelar di Anjungan Sarinah pada Jumat (19/8) minggu depan.