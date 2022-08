JAKARTA - Gilang Dirga mendadak muncul di panggung The Voice All Stars GTV malam ini, Jumat (12/8/2022), mengejutkan para juri. Ia tampil dengan impersonate sosok Vidi Aldiano.

Gilang Dirga tampil mengenakan wig rambut, lengkap dengan setelan kemeja motif dan celana hitam. Bahkan, alisnya dirias lebih tebal agar mirip dengan Vidi.

"Semuanya, Kang Armand, Mami Titi, Isyana, Nino, semuanya," sapa Gilang mengajak semuanya bernyanyi.

Dengan percaya diri, Gilang membawakan lagu Vidi bertajuk 'Status Palsu' dengan gaya sang penyanyi asli. Vidi tampak kaget dan akhirnya maju ke panggung sekaligus ikut bernyanyi.

"Ini gila loh. Kalungnya, kok lu tahu ya gue mau pake ini? Alis lo tebel banget, buset," ujar Vidi mengomentari penampilan Gilang.

"Ini Vidi apa Shinchan?" seloroh Robby Purba sang pembawa acara.

Tak sampai di situ, Robby Purba sekaligus menantang Gilang dan Vidi untuk mengadu vibra saat bernyanyi. Keduanya pun membawakan lagu 'Cinta Jangan Kau Pergi'.

Gilang yang punya kemampuan bernyanyi menirukan dengan vibra khas Vidi, menuturkan rahasianya bisa melakukan hal itu.

"Di rumahku kan banyak polisi tidur kalo di jalan itu selalu... Aahahaha.. jadi aku latiannya begitu," kata Gilang.

Lebih lanjut, Vidi mengungkapkan rasa kagetnya karena kemunculan Gilang. Pasalnya, hal ini menurutnya luput dari briefing acara sebelumnya.

"Surprise banget, kok kaya enggak di-briefing ada apa aja. Kok ada intro lagu saya? perasaan saya enggak disuruh nyanyi. Ternyata muncul KW nya, tapi yang lebih bagus," ujar Vidi.

Kompetisi di panggung The Voice All Stars semakin memanas menuju grand final. 8 peserta siap menampilkan yang terbaik malam ini demi menjadi the star of all stars di panggung megah GTV.

Para peserta tersebut antara lain Shafira dan Rafi Galsa (Tim VidiNino), Shasa dan Putri Gita (Tim Titi), Ava dan Derry (Tim Armand), serta Tim Isyana yang diwakili Izat dan Maruli.