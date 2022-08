JAKARTA โ€“ Hary Tanoesoedibjo membagikan momen istimewa pertunangan Kevin Sanjaya dengan putrinya, Valencia Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya. Kevin memilih hari ulang tahunnya untuk melamar Valencia.

โ€œSelasa, 2 Agustus 2022, Kevin melamar Valencia di JIS (Jakarta International Stadium),โ€ ujar Hary dalam unggahannya seperti dikutip pada Kamis (11/08/2022).ย

Pada layar besar JIS terpampang tulisan, โ€œShe said yes! (Dia jawab ya).โ€ Kabar bahagia tersebut disambut hangat publik. Unggahan tersebut kemudian ramai menuai ucapan selamat dari warganet. Sementara itu, tayangan The Smashing Proposal of Kevin & Valencia dapat disaksikan di RCTI+.*

