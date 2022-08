KEDEKATAN Bunga Citra Lestari dan Ariel NOAH memang kerap membuat keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen. Bukan hanya dekat sebagai sesama musisi yang sempat memiliki single duet, di luar pekerjaan, mereka juga diketahui sering menghabiskan waktu bersama.

Baru-baru ini BCL dan Ariel kembali menjadi buah bibir. Pasalnya Samuel Wongso yang diketahui merupakan perancang jas tampak mengunggah momen kebersamaan dengan Ariel dan BCL.

Terlihat dalam video tersebut BCL menemani Ariel yang sedang melakukan fitting. Meskipun tidak menjelaskan secara detail, namun sang desainer menuliskan kalau Ariel memesan baju di tempatnya untuk acara besar yang digelar dalam waktu dekat.

"Something good is coming soon," tulis Samuel Wongso seperti dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (10/8/2022).

Pada postingannya itu, Samuel Wongso mengunggah dua foto dan satu video. Di video itu terlihat BCL membantu memberi masukan untuk detail desain busana yang akan dipakai oleh Ariel.

Di foto itu, BCL tampil sporty dengan baju transparan berwarna hitam yang dipadu padankan dengan legging dan sneakers. Sementara Ariel tampil casual dengan baju lengan panjang celana hitam dan sepatu.

Momen kebersamaan BCL dan Ariel di butik milik Samuel Wongso pun menuai perhatian netizen. Banyak dari mereka yang penasaran dengan acara yang akan dihadiri Ariel. Sebagai dari netizen juga mendoakan mereka berjodoh. "Cocok memang mereka sih, udah lanjutlah," kata yohxxx. "Lagi ngukur buat baju nikahan," ucap chrxxx. "Aura Bang Boril Wadeh nggak habis-habis," ucap fidxxx. "Boril nikah?," tanya akun udhxxx. "Semoga terus berjodoh," ucap evaxxx. "Segera ke pelaminan Ariel BCL," kata wamxxx.