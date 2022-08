KONSER musik multi genre, Synchronize Festival 2022, kembali digelar setelah dua tahun vakum lantaran pandemi Covid-19. Rencananya, ajang tahunan ini akan berlangsung pada 7, 8, dan 9 Oktober 2022 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam gelarannya kali ini, Synchronize Festival 2022 akan mengusung tema Lokal Lebih Vokal. Sesuai dengan temanya, festival musik yang telah diselenggarakan sejak 2000 tersebut kini memberi ruang bagi musisi dari berbagai penjuru negeri.

Namoy Budaya misalnya, grup musik asal Makassar ini akan menampilkan aksi panggung khusus di hadapan ribuan penonton. Bahkan, Synchronize Festival 2022 juga bakal mempertemukan musisi metal yang berkolaborasi dengan kesenian gamelan seperti Orkestra Down For Life x Gondrong Gunarto.

"Tentunya tahun ini banyak berubah, banyak perkembangan. Sesuai dengan tema Lokal Lebih Vokal. Line up-nya musisi legendaris, kedua popular, penampilan khusus, dan the new emerging artis," kata Aldila selaku Director of Communication dalam jumpa pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2022).

"Nama-nama baru dan belum pernah tampil di Synchronize Fest. Ada Dirty Eyes, Namoy Budaya, Oslo, Morad, Gangga dan lainnya. Banyak banget line up baru," imbuhnya.

Sementara itu, Director of Festival, David Karto, mengaku pihaknya tak ingin gegabah dalam menggelar acara tersebut. Alasannya, ia ingin Synchronize Festival 2022 menjadi perayaan musik seiring penurunan angka Covid-19 di Tanah Air.

"Jadi kita step by step. Kita lihat pertama dari Java Jazz, lalu tidak ada urgency jadi kita flownya santai sebenarnaya," kata David.

Diketahui, Synchronize Festival menjadi salah satu helatan musik yang paling ditunggu kaula muda. Pasalnya, festival ini kerap menghadirkan ratusan musisi papan atas Indonesia. Adapun jajaran pengisi acara, pihak penyelenggara pun resmi mengumumkan hal tersebut melalui akun Instagram resminya. Musisi yang bakal mengisi enam panggung Synchronize Festival 2022 diantaranya Agnez Monica, Ahmad Band, Cokelat, Potret, Kahitna, Radja, David Bayu, Alam Mbah Dukun, Dead Squad feat Isyana Sarasvati, dan masih banyak lagi. Sementara itu, untuk musisi pendatang baru, Synchronize Festival 2022 juga memberikan ruang tampil untuk Oslo Ibrahim, Denny Caknan, Ali Akbar, Namoy Budaya, Perunggu, dan lain-lain.