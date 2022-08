JAKARTA - Maudy Ayunda sedang asyik menikmati momen bersama sang suami, Jesse Choi, berplesir ke Korea Selatan. Ia kerap mengunggah aktivitasnya melalui unggahan Instagram.

Seperti dalam salah satu unggahannya, yang memperlihatkan sejumlah foto. Tampak potret bayangannya bersama sang suami, potret sepatu, serta selfie pasangan suami istri itu.

Memang dalam deretan foto yang diunggah Maudy, cuaca di sana terlihat terik. Sang pelantun Perahu Kertas itu pun mengeluhkan cuaca di Seoul yang panas.

"Seoul: shadow shot shoe shot selfie . P.S why is Seoul so hot?! (Mengapa Seoul sangat panas?" tulis Maudy, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Unggahan Maudy tersebut menuai beragam komentar netizen. Di antaranya mewajarkan rasa gerah yang dirasakan sang artis lantaran memang sudah memasuki musim panas di Korea Selatan.

"Datengnya pas summer sih kak," komentar netizen.

"Kak Maudy dan suami perginya pas Agustus, ya pasti panas. Di Indonesia aja juga panas," komrntar netizen lainnya.

Meski demikian, potret selfie Maudy Ayunda bersama suami tetap menuai pujian. Sekalipun sedang kegerahan, perempuan 26 tahun itu dinilai tetap terlihat cantik.

"Kak Maudy rambut acak-acakan pun masih cantik," komentar warganet.

