JAKARTA - Daftar buku bacaan favorit Maudy Ayunda. Tak heran kalau istri Jesse Choi itu dikenal sebagai salah satu artis pintar karena mengutamakan pendidikan ketimbang karier sebagai artis.

7 Buku Bacaan Maudy Ayunda dapat Dijadikan Inspirasi. (Foto: Maudy Ayunda/Instagram/@maudyayunda).

Rupanya, selain memiliki bakat menyanyi dan main film, Maudy Ayunda juga senang membaca di tengah kesibukan. Hal itu diketahui dari beberapa unggahannya di media sosial.

Bagi Anda yang penasaran rekomendasi buku- buku yang dibaca oleh Maudy Ayunda. Simak daftar berikut!

1. The One Things – Gary Keller

Buku ini menceritakan betapa pentingnya fokus pada satu hal. Gary Keller selaku penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal bersifat setara.

Bahkan, kadang kita sering terjebak dengan to do list, meski tidak akan pernah berakhir dan justru akan semakin panjang. Sebab itu, Gary Keller menekankan agar kita bisa disiplin, karena kunci dari kesuksesan adalah kedisiplinan.

2. Sapiens: A Brief History – Yuval Noah Harari

Berbeda dari sebelumnya, kali ini Maudy Ayunda suka membaca buku tentang sejarah manusia sejak adanya "revolusi kognitif". Lantas buku ini sangat rekomendasi bagi kalian yang sukan ilmu antropologi dan Sejarah.

Karena dari sini akan diketahui bagaimana proses perkembangan manusia sejak Homo Sapiens hingga mulai mengembang menjadi masyarakat yang terstruktur seperti sekarang.

3. Dear Tomorrow: Notes to My Future Self - Maudy Ayunda

Siapa sangka dengan hobi membaca berbagai macam buku ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat. Ya, itulah yang dilakukan Maudy Ayunda.

Ternyata selain pintar akting dan nyanyi, Maudy Ayunda rupanya memiliki bakat menulis. Terbukti dari karya tulisnya berjudul "Dear Tomorrow: Notes to My Future Self".

Dalam buku ini pelantun "Perahu Kertas" menceritakan perjalanan hidupnya, mulai dari cara untuk memaafkan diri sendiri hingga mengembangkan diri.

Buku ini banyak catatan menarik atau motivasi, terlebih untuk generasi muda. Sebab ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk meraih masa depan.

4. Milk and Honey – Rupi Kaur

Tak melulu soal buku literatur, Maudy Ayunda juga suka membaca puisi yang dirangkai dalam satu buku, sebut saja "Milk and Honey" karya Rupi Kaur.

Buku yang merupakan karya asal India ini berisi 4 bab yang berbeda tema, mulai dari tentang luka, cinta, kehancuran, dan hari baru. Buku ini sempat menjadi best seller di berbagai negara, termasuk Indonesia.

5. Kafka on the Shore – Haruki Murakami

Selanjutnya ada buku yang dikarang oleh penulis asal Jepang, Haruki Murakami. Dimana bercerita tentang pelarian anak laki- laki berusia 15 tahun, bernama Kafka Tamura dari kutukan ayahnya.

Dia kemudian memutuskan untuk mencari ibu serta saudara tiri perempuannya. Kehidupan Kafka ternyata terpararel dengan laki tua yang alami trauma di masa perang.

Novel ini wajib dibaca karena mengajarkan banyak sekali filosofi hidup yang belum Anda tahu selama ini.

6. How to Love: Choosing Well at Every Stage of Life – Gordon Livingston

Maudy Ayunda juga membaca buku berjudul "How to Love karya Gordon Livingston". Buku ini menceritakan tentang bagaimana kita bisa terkoneksi dengan seluruh dunia sekaligus lebih dekat dengan orang- orang yang kita sayangi.

7. It’s Not About The Burqa – Mariam Khan

Buku terakhir yang menjadi favorit Maudy Ayunda yaitu "It’s Not About The Burqa". Buku ini membahas perempuan muslim masa kini yang berani bersuara dan berpendapat. Karya Mariam Khan ini berisi 279 halam yang sempat menjadi buku terlaris.