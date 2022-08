JAKARTA - Rizky Febian menggelarkan konser Kata Cinta Intimate Concert di Mbloc Space, Jakarta Selatan, belum lama ini. Tak sendiri, dia ditemani sang kekasih, Mahalini Raharja yang turut naik ke atas panggung untuk memberikan semangat padanya.

Momen itu digunakan Mahalini untuk memberikan sebuah pesan kepada sang kekasih. “Pesan aku cuma satu, kamu punya adik. Ada Putri, Njan, Ferdi, dan Adzam. Mereka sudah kayak adik aku sendiri,” ujarnya dikutip channel YouTube SULE PRODUCTIONS, Selasa (9/8/2022).

Dalam lanjutan pesannya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menambahkan, “Kita tahu bagaimana keadaan saat ini. Tapi aku berharap, kamu akan selalu ada untuk mereka.”

Sambil menangis, Mahalini mengingatkan Rizky Febian untuk lebih baik diam saat menghadapi berita miring tentang keluarganya. Dia meyakini semua akan baik-baik saja pada waktunya. “Silence is gold. Thank you everybody. (Diam itu emas. Terima kasih semuanya),” tuturnya.

Seperti diketahui, rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher saat initengah di ujung tanduk. Awalnya, tersiar kabar alasan Nathalie menggugat cerai sang pelawak karena pernyataan kontroversial Putri Delina di channel YouTube Maia Estianty. Nathalie kemudian menggugat cerai Sule di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat, pada awal Juli 2022. Saat ini, sidang cerai mereka masih bergulir dan akan segera memasuki putusan.