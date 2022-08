PERSETERUAN antara mantan pasangan suami istri, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka hingga saat ini masih belum berakhir. Padahal gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Dhena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dikabulkan pada 17 Februari 2022 lalu.

Sebelum putusan cerai dibacakan hingga saat ini, mantan pasangan yang telah dikaruniai tiga orang anak tersebut memang kerap berseteru hingga saling tuding menuding di jagat maya. Terkait dengan permasalahan itu, Dhena kerap kali mencurahkan perasaannya secara mendalam.

"Bertahanlah selama ia bisa menjaga harga dirimu, selagi ia tidak sering menyakitimu, namun lepaskanlah bila begitu banyak airmata yang tak dapat kau bendung lagi," tulis Dhena Devanka, di Akun Instagram Pribadinya, Selasa (9/8/2022).

Dhena pun menyinggung kalau kisruh rumah tangga memperdebatkan soal permintaan nafkah Rp30 juta perbulan diajukan ibu tiga anak, pasca bercerai pada 17 Februari 2022. Gara-gara persoalan itu Ijonk sempat mempermasalahkan hingga mengajukan banding.

Menurut pria sapaan Ijonk kalau nafkah Rp30 juta tak masuk akal, sebab bila istri menceraikan suami sebetulnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun ia merasa kasihan terhadap mantan istrinya itu, ia bahkan sampai memberikan harta gono-gini.

"I close to let go tapi statusku masih menggantung sampai saat ini ya Tuhan menyebalkan sekali, kasasi oh kasasi kapan selesainya ini urusan pengadilan gak kelar2 meng-capek bestie," tulisnya.

Lebih lanjut, Dhena Devanka menyentil gugatan cerai yang diajukan ibu tiga anak hingga menuntut nafkah Rp.30 juta. Membuat salah satu keberatan dari pihak Ijonk. Bahkan keduanya pun saling menyinggung satu sama lain, dan hubungan mereka merenggang, akibat permasalahan tersebut.

"Dah 1 tahun lebih sejak saya ajukan gugatan tp dr pihak dia keberatan terus dgn hasil keputusan hakim pdhal gak dipenuhi juga d maunya apa siih ribet asli," tulisnya.

Adapun dari postingan yang dibagikan Dhena Devanka, sebagian netizen turut memberikan semangat kepada mantan istri Ijonk. Bahkan netizen pun berharap artis 37 tahun tetap bersabar terkait permasalahan tersebut. "Semangattt kakak yg paling penting anak anak lelaki bisa dicari dn mendekat sendiri. Org yg pergi atas kemauannya sendiri anggap aja udh mati," tulis its_brinosourus. "Sabar teteh cantik strong anak2 penguat teteh. Insyaallah buah dari sabar segera selesai semuanya, semangat deh," tulis nuraaisyah3820. "Sabar2 ka" cantik nanti akan indah pada waktunya," tulis tikatriana. "Saya yakin teteh Dhena akan bahagia bersama anak2 yg geumuzzz lucuu, smg slallu diberikan kesehatan, jd anak2 yg sholeh-sholeha. Amiin," tulis neni.suhaeni.311.