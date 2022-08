JAKARTA - Penyanyi sekaligus artis Hollywood Olivia Newton-John meninggal dunia di usianya yang ke-73 pada Senin, 8 Agustus 2022. Dia mengembuskan napas setelah 30 tahun berjuang melawan kanker payudara yang diidapnya.

Kabar itu disampaikan suami Olivia, John Easterling melalui unggahan di Instagram lewat akun @therealonj. Di sana dia mengatakan kalau bintang film "Grease" itu menghembuskan napas terkahir karena mengidap penyakit kanker payudara selama 30 tahun lebih.

Olivia Newton - John Meninggal Dunia Setelah 30 Tahun Berjuang Melawan Kanker Payudara. (Foto: Olivia Newton - John/Instagram/@therealonj).

 "Selama lebih dari 30 tahun berbagi perjalanannya dengan kanker payudara," tulis John Easterling dalam keterangan unggahan, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Masih dari keterangan unggahan John, dia mengatakan kalau sang istri mengembuskan napas terakhir di usianya yang ke-73 di peternakan California Selatan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman.

Kepergian pelantun "Physical" ini harus meninggalkan sang suami dan seorang putri dari hasil pernikahan mereka yang diberi nama Chloe Lattanzi.

Sebagai informasi, Olivia Newton - John merupakan salah satu musisi Australia yang berhasil menembus pasar musik Amerika Serikat pada 1971 silam lewat lagunya, seperti If Not for You, Let Me Be There.

Nama Olivia semakin dikenal di belantika musik karena lagunya "Physical" pada 1981, berhasil memecahkan rekor di peringkat pertama selama 10 tahun.

Selain menjadi penyanyi, dia juga mencoba peruntungan di dunia akting. Dia memulai debutnya pada 1978 memerankan film musikal "Grease" dengan lawan mainnya John Travolta.

Sejak itu, dia kerap mendapat tawaran akting, misalnya Xanadu. Kemudian, dia juga mengambil pekerjaan sebagai aktivis lingkungan dan hak-hak hewan sepanjang kariernya.

Di tengah puncak kejayaannya, pada 1992 dia didiagnosa mengidap kanker payudara. Sempat dinyatakan sembuh, namun pada 2013 kanker kembali menyerang tubuhnya. Dia kembali mengalami remisi tetapi muncul lagi pada 2017.