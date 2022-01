LOS ANGELES- Aktris dan penyanyi Selena Gomez mengaku tidak sabar menantikan usia 30 tahun yang jatuh datang 22 Juli 2022. Memasuki dekade baru, pelantun “Same Old Love” itu merasa bahagia dan tidak lagi memedulikan kata orang lain.

"Aku suka tumbuh dewasa. Meskipun itu hal yang aku takutkan ketika masih muda, namun kini hidupku banyak berbeda. Aku sudah berhenti peduli tentang apa yang orang katakan dan itu luar biasa,” kata Selena Gomez, dikutip dari laman People (6/1/2022).

Mantan kekasih Justin Bieber tersebut mengakui sebelumnya dirinya sangat terganggu akan komentar warganet di media sosial. Bahkan hal tersebut telah mempengaruhi kesehatan mentalnya hingga bertahun-tahun lamanya.

Selain usia 30 tahun, Gomez juga juga menantikan hal menarik lain dalam hidupnya. Termasuk perilisan film animasi Hotel Transylvania: Transformania, film keempat sekaligus terakhir dirinya. Setelah satu dekade menyuarakan putri vampir Count Dracula, Mavis.

Pelantun “Rare” tersebut juga gembira karena pertama kalinya dapat dinominasikan Grammy Awards, lewat ‘Revelacion’ sebagai album pop latin terbaik. “Ini keren karena aku menaruh hati dan jiwa ku ke dalam album itu, meskipun aku tidak fasih berbahasa Spanyol.”

Kini, Gomez tengah sibuk syuting serial komedi Only Murders in the Building. Apalagi pada musim kedua ini, ia ditemani oleh sahabatnya Cara Delevingne, yang juga terlibat dalam serial tersebut.