ARTIS Shopia Latjuba kini tengah berbahagia. Sebab tepat pada 8 Agustus 2022, dia berulang tahun yang ke-52 tahun.

Di momen itu, dia mendapat kejutan dari keluarganya. Terlihat Sophia sedang tertidur kemudian dibangunkan oleh keluarganya sambil dinyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud.

Anggota keluarganya termasuk Eva Celia terlihat memegang kue ulang tahun yang sudah disematkan beberap lilin. Mantan kekasih Ariel itu terlihat terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara dari Eva Celia dan menantunya, Demas.

“Grateful for my goofy little family and our annual midnight tradition. Held, supported, and definitely not alone. Thank you! (Bersyukur untuk keluarga kecilku yang konyol dan tradisi tengah malam tahunan kami. Diadakan, didukung, dan pasti tidak sendirian. Terima kasih!,” tulisnya dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip pada Senin (8/8/2022).

Postingan tersebut tentu saja dibanjiri komentar netizen yang memberi ucapan selamat dan doa untuk Sophia Latjuba.

Namun beberapa netizen justru gagal fokus pada wajah Sophia saat bangun tidur yang terlihat tetap cantik dan glowing. “Bangun tidur aja cakep banget. Mukanya glowing,” kata shexxx. “Bangun tidurnya cakep ya,” ucap yiuwxxx. “Bangun tidur langsung cakep,” kata shelxxx. “Cantik banget bangun tidur juga. Apalah aku yang pakai daster kembang-kembang lusuh kalau lagi tidur,” kata cerxxx. “Happy birthday semoga cantiknya tak pernah luntur,” kata fuadxxx. “Manusia tercantik ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Sof,” kata brengxxx.