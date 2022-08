JAKARTA - Anya Geraldine saat ini tengah menikmati liburan di Labuan Bajo. Setelah itu dia pun langsung bertandang ke Bali untuk melanjutkan liburannya. Namun di Bali Anya justru mencari kedamaian diri dengan mengikuti tradisi melukat.

Ya, Pulau Dewata selalu menarik untuk perhatian dengan pesonanya yang begitu magis. Tradisi dan budaya yang kental membuat banyak wisatawan tertarik untuk melihat bahkan ikut terlibat.

Misalnya saja melukat yang merupakan upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun oleh umat Hindu hingga saat ini. Pensucian secara rohani artinya menghilangkan pengaruh kotor di dalam diri.

Menariknya, upacara ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan banyak para artis yang juga mengikuti upacara adat ini. Yang terbaru adalah Anya Geraldine. Momen itu pun dia bagikan melalui unggahannya di Instagram pribadinya.

“May our soul and heart find peace and comfort, Astungkara (melukat, water purification),” tulisnya dalam keterangan foto tersebut.

Seperti apa yah momen Anya Geraldine saat menjalani prosesi melukat? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (5/8/2022).

1. Momen Anya saat menjalani prosesi melukat. Dia dibantu oleh seorang warga Bali yang membantunya untuk tradisi melukat ini.

2. Dalam proses itu, dia terlihat cantik mengenakan kebaya berwarna mustard yang dipadu padankan dengan rok batik. Kemudian dia menambahkan kain berwarna hijau yang dililitkan di pinggangnya.

3. Prosesi melukat yang dijalankan Anya terlihat sangat tenang. Dia juga mengikuti berbagai rangkaian prosesi adat tersebut.

4. Tak sendiri, ternyata Anya menjalani tradisi melukat juga bersama sang kekasih Nadif Zahiruddin.

5. Menuju ke sebuah mata air, Anya pun berdoa sebelum melakukan ritual mandi.

6. Ritual mandi di mata air ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari energi buruk yang ada di dalam tubuh. 7. Potret keduanya saat jalani proses melukat. Nadif terlihat mengenakan kain bali, kemeja putih dan juga udeng. 8. Ternyata proses melukat yang dijalani Anya ini menjadi sorotan. Banyak netizen yang mempertanyakan agama Anya saat ini. “Pindah server?,” kata pepxxx. “Log out kah?,” tanya kipxxx. “Sholat aja lo Anya, bukan malah gitu-gituan,” kata nounxxx. “Hah? Log out atau di mix?,” tanya wayxxx.